“Era un militar”: La vez que Eriksson corrió a Cuauhtémoc Blanco del Tri por indisciplina

Sven-Göran Eriksson no tenía una buena relación con Cuauhtémoc Blanco.

Una triste noticia invade al mundo del futbol, esto luego de que el entrenador sueco, Sven-Göran Eriksson, falleció a los 76 años de edad después de perder la batalla contra el cáncer terminal de páncreas que le fue detectado en enero del presente año.

La noticia de su muerte ha consternado al mundo entero, ya que, además de México, dirigió a selecciones como Inglaterra y Costa de Marfil.

La vez que Eriksson corrió a Cuauhtémoc

La etapa de Sven-Göran en el Tri fue corta, pero eso no fue impedimento para que se viera envuelto en las polémicas, como la vez que corrió al mismísimo Cuauhtémoc Blanco de la Selección azteca.

Sven-Goran Eriksson dirigió al Tri durante 10 meses. Foto: Mexsport

Fue en septiembre de 2008, durante el proceso mundialista de 2010, cuando de forma sorpresiva, la Federación Mexicana de Futbol anunció que el ‘Divo de Tepito’ jugaría su último partido con la camiseta verde ante la sorpresa de muchos, ya que se encontraba en un gran nivel.

La razón era desconocida en aquel momento, pero años después, Paco Ramírez, uno de los asistentes de Eriksson, reveló que el sueco había vetado al Cuauh por un acto de indisciplina durante una concentración.

“(Eriksson) era muy militar en la disciplina, por eso lo del Temo, que después se inventó un rollo. No llegó a dormir a la concentración y el viejo no permitía eso. Dio permiso durante el día, la cita era en la noche y no llegó a dormir y dijo ‘se va’”, confesó en entrevista con David Medrano.

“Inventan una despedida en Tuxtla. Tristemente, porque el Temo tenía para jugar, era un genio. Lo que eran Rafa Márquez y él, eran los futbolistas brillantes del futbol mexicano”, añadió.

Aquel homenaje se llevó a cabo en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante un juego de eliminatoria ante Canadá. Pese a ser su despedida, Eriksson le dio pocos minutos a Blanco Bravo, que después regresaría al Tri tras la llegada de Javier Aguirre. Incluso, disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y le marcó gol a Francia en la fase de grupos.