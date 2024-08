“Te voy a amar toda mi vida”: la reacción de la esposa de Juan Izquierdo que rompe el corazón

El mundo del deporte sigue de luto tras el fallecimiento del jugador del Nacional de Uruguay, Juan Izquierdo. En recientes horas, múltiples reacciones de futbolistas y clubes al rededor del mundo han sido compartidas, pero una que ha conmovido bastante a la afición es el de su esposa, Selene.

Fue mediante las redes sociales del jugador donde la mujer compartió un mensaje de despedida en el que expresa su sentir ante la perdida del defensor central, iniciando con la contundente afirmación: “Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida”.

A lo largo del mensaje, Selene se encarga de destacar la persona ejemplar que fue Izquierdo en su vida y como desde el terrible momento que se vivió en la cancha, el jugador no dejó de luchar para recuperarse, pero sin éxito. Para finalizar debemos destacar como la esposa del central agradece a todos los que se tomaron el tiempo de recordar al jugador con sus mensajes.

¿Qué dice la carta completa de Selene?

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos, Juan Izquierdo, para mí, Juanma; mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona: noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo. Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que pelaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer, mi Juanma. Desde hoy, solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los pensaron en él e hicieron fuera de una u otra forma. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida, mi guerrero. Esa vez tocó perder”.

¿De qué murió el futbolista del Nacional de Uruguay?

De acuerdo con los reportes del club uruguayo y del Hospital Israelita Albert Einstein, Juan Izquierdo sufrió un paro cardiaco de inicio indeterminado y secundario de una arritmia. Esto provocó que al minuto 85 del partido entre São Paulo y Nacional, el uruguayo se desplomara en el campo del Estadio Morumbí.