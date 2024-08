“La afición de Tigres es la mejor de México”: Uriel Antuna

En el último día de transferencias en el futbol mexicano, Tigres hizo oficial el fichaje de Uriel Antuna, quien llega tras dos años y medio con Cruz Azul y como el vigente campeón de goleo.

El fichaje del Brujo sorprendió a los aficionados de la Máquina debido a que el futbolista se había ganado sus corazones gracias a sus buenas actuaciones en el terreno de juego.

Sin embargo, solicitó al club su salida por motivos de “seguridad”, por lo que la mañana de este 28 de agosto ya arribó a tierras regiomontanas y dejó en claro que ya se olvidó de Cruz Azul.

Lo anterior debido a que el extremo de 27 años aseguró ante los medios de comunicación que la principal razón para fichar con los felinos fue porque cuentan con la mejor afición de México.

“Contento por este nuevo reto en mi vida, con excelentes jugadores, excelentes personas. Es una institución muy grande, por lo grande que es la afición. Me entusiasma mucho la afición, los Incomparables son la mejor afición de México. Cuando me tocó venir acá como rival se me ponía la piel chinita, ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar”, declaró en su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

¿Cuánto pagó Tigres por Antuna?

De acuerdo con información de AS México, los felinos desembolsaron alrededor de ocho millones de dólares para comprar el 100% de la carta del jugador, que llega para suplir la baja de Luis Quiñones y para competir por el puesto titular con Marcelo Flores.

Es importante mencionar que Tigres es el cuarto equipo de Uriel Antuna en el futbol mexicano, tras su paso por Santos, Chivas y Cruz Azul.

Dedica emotiva carta a Cruz Azul

Previo a su partida a Monterrey, Antuna dedicó un emotivo mensaje de despedida al conjunto cementero, en el que agradeció por la oportunidad, pues considera que volvió a conectar con su mejor versión futbolística.

“hoy me toca despedirme de una institución y afición que me permitió volver a conectar y encontrar una nueva versión de mí. En Cruz Azul disfruté muchas victorias y sufrí algunas derrotas, siempre entregándolo todo. Cierro un gran capítulo que me dio la oportunidad de obtener un campeonato de goleo. Me llevo a la camiseta celeste en la mente y corazón”, escribió.