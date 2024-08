Fidel Ambriz revela que le pesa no haber partido a Europa: “Estuvimos cerca de llegar a Bélgica”

Fidel Ambriz dejó el León para convertirse en nuevo futbolista de Rayados de Monterrey en el último día del mercado de fichajes de la Liga MX ante la sorpresa de muchos aficionados.

Esta contratación se dio en medio del interés de varios clubes de Europa por fichar al centrocampista mexicano, como fue el caso del Anderlecht de Bélgica, que se encontraba en negociaciones con Grupo Pachuca.

Sin embargo, nunca hubo acuerdo entre clubes y el futbolista de 21 años terminó arribando a la Sultana del Norte, por lo que, tras darse a conocer esta noticia, fue cuestionado sobre por qué no emigró al viejo continente, a lo que reveló que sí le pesó el hecho de no haber continuado la negociación con el club belga, pues su sueño sigue siendo jugar en Europa.

“Yo siempre estuve firme de cuando hubo interés de Chivas, Tigres, Toluca, que mi prioridad era ir a Europa, se lo hice saber a la directiva. Lo mencionó el presi (Jesús Martínez Munguía), estuvimos cerca de llegar a Bélgica”, mencionó ante los medios de comunicación.

“Si bien el mercado en Bélgica se cierra el 6 de septiembre y seguía estando esa posibilidad, yo te lo digo, sí me pesa porque no sé que hubiera pasado si a lo mejor hubiéramos seguido esa negociación, pero en el futbol mexicano los registros para los que jugamos se cerraban ayer a las 12 de la noche”, añadió.

Pese a ello, el canterano de la fiera se mostró optimista con este nuevo reto, pues aseguró que fichó con La Pandilla por ser un equipo que siempre pelea títulos y por las facilidades que le prometieron para ir a Europa en un futuro cercano.

“Se aceleró todo un poco, las condiciones se dieron, las cláusulas se dieron y bueno, la oportunidad que me mencionó el presidente de Rayados, también que van a jugar Mundial de Clubes, la posibilidad de competir en un club tan grande como es Rayados, en liguillas, campeonatos, todo eso, creo que también es una vitrina muy grande”, destacó.

“Ayer que me comuniqué con el presidente de Rayados, el director deportivo, que si se daban unas condiciones en las cuales estando en Rayados se pudiera dar a la salida a Europa, yo con gusto iba a Monterrey, porque si no de otra manera no hubiera salido del club a menos que hubiera ido a Europa”, sentenció.