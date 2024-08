Tenista francesa denuncia amenazas de muerte tras ser derrotada por Renata Zarazúa

La tenista mexicana Renata Zarazúa eliminó sorpresivamente a Caroline Garcia en la primera ronda del US Open, evidenciando el mal año que atraviesa la francesa, quien no ha logrado superar la segunda ronda en los cuatro Grand Slam de 2024.

Después del encuentro del pasado martes 27 de agosto, en el que Zarazúa venció 6-1, 6-4 a Garcia, la francesa denunció a través de redes sociales los mensajes de odio que recibió por parte de algunos aficionados, incluyendo amenazas de muerte hacia ella y su madre.

¿Qué dijo la tenista francesa?

La dos veces ganadora de Roland Garros en dobles, en 2016 y 2022, compartió en su cuenta de Instagram una recopilación de los insultos que recibió tras su eliminación del último de los cuatro grandes en Nueva York.

“Espero que muera pronto tu madre”, “deberías pensar en cuidarte”, “espero con todo mi corazón que algo malo te pase”, “eres una mierda” fueron algunas de las amenazas que Garcia denunció haber recibido.

Por otra parte, la tenista de 30 años, originaria de Lyon, Francia, aprovechó para crear conciencia sobre el impacto que tienen este tipo de mensajes en los deportistas.

“Realmente me preocupa pensar en los jugadores más jóvenes que tienen que pasar por esto. Nos afecta, somos humanos. A veces, cuando recibimos estos mensajes, estamos destruidos emocionalmente después de una derrota difícil. Mucha gente ya ha hablado de este problema, pero no se ha hecho nada”, expresó Caroline.

Caroline Garcia alerta sobre pocas acciones

La ganadora de 11 títulos de la WTA también criticó el escaso control que tienen plataformas como Instagram y X para combatir este tipo de comentarios hacia cualquier usuario.

Además, señaló que, a su juicio, las casas de apuestas también son parte del problema, ya que fomentan la “adicción al juego”: “No me malinterpreten, no estoy diciendo que deban prohibirse, porque la gente es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Pero tal vez no deberíamos promoverlas”.

Finalmente, Caroline Garcia mencionó que, aunque su mensaje pueda pasar desapercibido para algunos, espera que cause un impacto entre sus seguidores, recordando que las figuras públicas también son humanas.

“Sé que los que escriben estos terribles mensajes no cambiarán por esto. Pero tal vez tú, la próxima vez que veas una publicación de un atleta, cantante o cualquier otra persona que haya fallado o perdido, recordarás que ella o él también es un ser humano, haciendo todo lo posible en la vida”, concluyó.