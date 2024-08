Viviana Aceves conquista la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos 2024

La delegación mexicana arrancó de gran forma su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024, esto después de que Haideé Viviana Aceves Pérez conquistó la medalla de plata en la final de los 100 metros dorso S2 de paranatación.

En el primer día de actividades, la oriunda de Guadalajara, Jalisco, ganó el segundo lugar luego de registrar un tiempo de 2:21.79 minutos, obteniendo así, la primera presea para nuestro país en la justa veraniega.

Emocionante batalla en la piscina

De hecho, la paratleta azteca ofreció una emocionante batalla en el Centro Acuático de París, ya que se quedó a solo seis centésimas de bañarse en oro, que fue para Yip Pin Xiu, de Singapur.

El camino hacia el histórico metal para Viviana Aceves comenzó en el primer heat clasificatorio en el que dejó muy buenas sensaciones al culminar en segundo lugar, con un cronómetro de 2:22.03; sin embargo, pese a que mejoró su tiempo en la gran final, no le alcanzó para colgarse el áureo, pero se ganó los aplausos del público al brindar uno de los cierres más emocionantes de la justa.

Tras colgarse la medalla de plata, la jalisciense rompió en llanto al calificar su logro como algo mágico, agradeciendo el apoyo de sus seres queridos y su equipo multidisciplinario.

“Estoy muy feliz, no me la creo, es algo mágico. No tengo palabras, no me lo puedo creer. La verdad es muy bonito ver tanto cariño y apoyo, el estadio está repleto de mexicanos. Estar aquí al final es algo increíble, obtener la medalla es algo mágico”, mencionó para Hi Sports.

“Mi motivación son mis papás, mis tíos, mi abuelita que está en el cielo. A todo México, a todos ustedes y mis patrocinadores, gracias por confiar en mí y por todo el apoyo”, sentenció.

De esta forma, Haideé Aceves entra a los libros de historia del olimpismo mexicano al ser un claro ejemplo de resiliencia y espíritu deportivo, ya que tuvieron que pasar cuatro aventuras paralímpicas para que finalmente lograra subir al podio.

Esa medalla de plata se suma a los 3 bronces que consiguió la paraleta de 31 años en Toronto 2015 (50m dorso), Lima 2019 (50m dorso) y en el Mundial de la especialidad en Montreal en 2023, aunque esta última fue en los 200 metros libres.

En esta misma competencia, la abanderada de la delegación mexicana, Fabiola Ramírez Martínez, no pudo repetir la hazaña del bronce en Tokio 2020, ya que en esta ocasión, se quedó lejos del podio al culminar en el sexto puesto.