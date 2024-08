Conejo Pérez: “Es raro Uriel Antuna se vaya antes de un partido tan importante”

Falta muy poco para que ruede el balón en el Estadio Ciudad de los Deportes con una edición más del Clásico Joven; sin embargo, algunos temas extracancha son los que se están robando los reflectores. Uno de los que más llama la atención es la salida inesperada de Uriel Antuna de Cruz Azul, fijando su nuevo destino en la sultana del norte con Tigres.

Sobre esto, un referente del cuadro celeste como lo es Óscar Pérez ha dado su opinión en una entrevista con el periodista David Faitelson, en su programa Fitelson sin Censura, cuestionando la salida del delantero en días previos a que se juegue contra América. Asimismo, apuntando a una falta de identidad de los futbolistas actuales por su cambio constante de equipo.

“Es extraño que Uriel, de repente en un partido tan importante como lo es contra América, se tenga que ir… Eso va haciendo también que los jugadores no se puedan identificar con su equipo, con su afición, con su gente. Están cambiando constantemente de playeras y equipos”, aseguró.

A esta declaración, el exSeleccionado Nacional sumó su punto de vista sobre la manera en la que se maneja el futbol en la actualidad, permitiendo que no exista un balance entre las decisiones de los traspasos, ya que antes los clubes tenían todo el poder con el ‘Pacto de Caballeros’ y ahora todo depende del jugador.

“También tienen que ver mucho hoy los reglamentos y las formas. Hoy es muy fácil que el jugador diga: ‘No me trataste bien, no te firmo’, llega el tiempo en el que te puedas ir y te vas. No nos podemos ir al extremo, antes estaba el ‘Pacto de Caballeros’ y nos quejábamos, hoy tenemos esa posibilidad y nos vamos para el otro lado. Yo creo que debe haber un equilibrio porque los chicos apuntan no tanto a lo deportivo, sino a otras cosas”, comentó.

¿Cuándo debuta Uriel Antuna con Tigres?

El delantero mexicano llega en buen momento al equipo felino, ya que venía trabando al parejo de sus compañeros en Cruz azul e incluso fue titular en el último partido disputado ante Querétaro. Es por ello que al llegar Tigres es una opción más para Paunovic, quien lo consideró en el viaje a la CDMX, donde podría debutar ante Pumas.