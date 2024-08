“Tendremos nuestra revancha”: Osmar Olvera con mira en Los Ángeles 2028

El doble medallista Osmar Olvera fue reconocido durante el 40 Congreso Internacional de Natación y Fitness Nelson Vargas, quien forma parte de la institución, por su destacada actuación en los Juegos Olímpicos París 2024 junto con la entrenadora china Ma Jin.

En declaraciones para Publimetro el mexicano de 20 años, quien se bañó en la plata junto a Juan Celaya en el trampolín de tres metros en clavados sincronizados y en el trampolín de tres metros individual con el bronce, habló sobre su experiencia como atleta histórico de México.

¿Qué comentó Osmar Olvera?

“Estoy muy contento de poder haber logrado histórico y brindarle la alegría a México. Cumpliendo con los compromisos después de la medalla olímpica, disfrutando que la gente ahora me reconoce y me pide una foto, me pone muy contento”, declaró Olvera para Publimetro.

“Es algo único haber podido subir al podio”: Osmar Olvera

A su vez, el originario de la Ciudad de México habló sobre los compromisos que tiene próximamente en su carrera, donde destacó que se preparará para competir en el selectivo para el Mundial de Natación en Singapur 2025.

“Este año ya no creo tener competencias, descansaré en ese sentido. El año que viene habrá un selectivo para el Mundial de Natación en Singapur, entonces prepararme para ello, para el mundial, esperando las fechas para las copas del mundo”.

La polémica por El Oro con la delegación china en París 2024

Osmar Olvera rozó la gloria del oro olímpico junto a Juan Celaya en los clavados sincronizados en el trampolín de tres metros; sin embargo, una decisión polémica de los jueces los dejó en la plata frente a la delegación china quienes trinaron subiéndose a lo más alto del podio.

Finalmente, el clavadista habló sobre el momento, donde dejó en claro que subir al podio es “algo único” y que entrenarán lo suficiente para poder encontrar su revancha en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Osmar Olvera (Omar Montoya/Omar Montoya)

“Cómo decirlo… es algo único subir al podio, que todo México siempre me va a recordar, que estuvimos en la pelea con los chinos, hubo una gran polémica. Algunos dicen que si ganamos otros que si llegaron los chinos. Me quedo con que (nosotros) fuimos más constantes y que podremos sacar nuestra revancha en Los Ángeles”.

¿Ma Jin permanecerá con la delegación mexicana?

La entrenadora de nacionalidad china, Ma Jin, quien lleva más de 20 años preparando a los clavadistas aztecas, recientemente ingresó a una polémica donde se rumoreaba que diferentes delegaciones de otros países la estaban buscando para preparar a otros atletas del mundo, lo cual desmintió y reafirmó sus objetivos junto a Osmar y las instituciones en México.

“Mi función es entrenadora junto a Osmar y el deporte acuático mexicano. Necesitamos enfocarnos en perfeccionar la técnica, qué falta para lograr el oro”, indicó la entrenadora.

Finalmente, Ma Jin expresó su amor a México y que se quedará en el territorio nacional como entrenadora, pues ella busca perfeccionar su comprensión en el idioma español y seguir entrenando a los mexicanos para consolidar su papel.