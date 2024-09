“El balance no lo podemos encontrar”: ‘Checo’ Pérez enciende las alarmas tras el GP de Italia

'Checo' Pérez y Max Verstappen no pueden superar los ritmos de otras escuderías con el RB20.

El Gran Premio de Italia no decepcionó a todos en el templo de la velocidad, excepto a Sergio ‘Checo’ Pérez y a Red Bull, pues finalizó en octavo lugar. Los problemas con el rendimiento ponen en peligro tanto su posición en el campeonato de pilotos como la competencia en el de constructores.

La mala racha para el mexicano continúa, y este Gran Premio marcó el undécimo podio consecutivo sin poder alzar un trofeo en la máxima categoría. Tras la pausa de verano y la reconfirmación de su asiento con la escudería austriaca, parecía que las condiciones mejorarían para él; sin embargo, los campeones de la F1 dieron un paso atrás.

En declaraciones post carrera para Fox Sports, el originario de Guadalajara reconoció los problemas que enfrentó durante la carrera. A pesar de contar con una buena estrategia, no logró competir por posiciones debido al desempeño en la pista.

“No esperábamos que fuera tan mal. Hicimos la estrategia correcta. Quizá mi segundo stint fue muy corto y comprometió mucho la posición. Ya no pude pelearle mucho a George (Russell), que venía con un mejor ritmo. También desgasté mucho el neumático medio, que tenía muy poca vida”, declaró tras la carrera en el Autódromo Nacional de Monza.

Los problemas del coche de Red Bull

Por otra parte, el piloto de 34 años reconoció los problemas que presenta el RB20, los cuales estuvieron presentes durante todo el fin de semana. Confesó que aún tienen esperanza de poder solucionarlos y mejorar el rendimiento.

“En general, creo que no podía llegar más arriba con los problemas que tenemos. No tengo balance y pierdo mucho tiempo en la curva rápida. De hecho, cuando George tenía medio alerón, apenas me le podía emparejar.”

“Creo que serán semanas muy importantes para el equipo, donde vamos a trabajar muy fuerte. Serán días intensos para tratar de encontrar las soluciones que estamos buscando porque el auto está ahí; simplemente no podemos encontrar el balance”, concluyó.

¿Cuándo es la próxima carrera de ‘Checo’ en la F1?

La temporada 2024 de la máxima categoría del automovilismo continuará el próximo domingo 15 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán. En esta carrera, el mexicano podrá hacer justicia a su apodo de ‘rey de las calles’, ya que ‘Checo’ es el piloto histórico con más podios en el circuito urbano de Bakú.