“No tienes credibilidad”: Faitelson y Sergio Dipp protagonizan intensa pelea en redes

David Faitelson se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esto luego de que protagonizó una intensa pelea en redes con el periodista Sergio Dipp.

¿Qué fue lo que se dijeron?

Todo comenzó cuando Dipp pidió al VAR mostrar los vectores sobre una jugada polémica que terminó en el gol de Brian Rodríguez en el Clásico Joven que perdió América contra Cruz Azul. Esto con el fin de despejar las dudas sobre supuestas ayudas arbitrales a las Águilas.

“¿No quieren polémica arbitral? Despejen las dudas. ¿Por qué el VAR no mostró los vectores en la transmisión? ¿Por tratarse del América?”, escribió Dipp.

Dicho comentario no causó gracia en el analista de TUDN, quien le aseguró a su excompañero de ESPN que sí habían pasado la repetición en la transmisión, por lo que le pidió que buscara a Diego Dreyfus para que le brindara ayuda como lo hizo con su amigo Chicharito Hernández.

“Perdona Sergio Dipp, sí la pasamos. Yo la comenté. Mejor llámale a Dreyfus para que te ayude como ayudo a tú compadre”, tuiteó Faitelson.

Sergio Dipp no se quedó con los brazos cruzados y le mandó una contundente respuesta al asegurar que ya no tiene credibilidad, por lo que acompañó su publicación con un tweet viejo de Faitelson en el que menciona que los periodistas de Televisa no tienen credibilidad cuando hablan del América.

Finalmente, Faitelson cerró la conversación al llamar “inexperto” a su colega, dicièndole que cuando tenga más bagaje periodístico, podrán hablar.

“Mi querido Sergio. Eres demasiado joven e inexperto para debatir conmigo. Debate en tú “liga”. Cuando tengas un 20 por ciento de mi bagaje periodístico, hablamos. Por ahora, cada quien en su lugar”, sentenció Faitelson.