“Se siente muy bonito“: Osiris Machado conquista el bronce en sus primeros Juegos Paralímpicos

La delegación mexicana continúa cosechando medallas en los Juegos Paralímpicos París 2024 y este 1 de septiembre, Osiris Machado puso el nombre del país en alto al colgarse la presea de bronce en la final de lanzamiento de disco F44/F64.

La oriunda de Acaponeta, Nayarit, obtuvo este logro después de registrar una marca de 40.01 metros en el tercer día de competencias de paratletismo, quedando solo por detrás de las chinas Yang Yue y Yao Juan.

Tras ganar su primer metal en la justa veraniega, la paratleta de 20 años, no pudo ocultar su emoción, calificando como algo bonito el apoyo recibido por parte del público.

“La verdad se siente muy bonito, creo que con palabras no se podría describir la emoción que se siente y menos el estar enfrente de todos y que todos celebren contigo”, mencionó para la Conade.

“Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder. El corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado”, añadió.

Con este resultado, Osiris Machado refrenda su buen momento, ya que llegó a la justa como campeona parapanamericana en Santiago 2023. Antes de París 2024, también ganó medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo que se disputó en Kobe, Japón.

Es importante mencionar que esta ya es la séptima presea que consigue la delegación mexicana en París 2024, luego de tres platas y cuatro bronces. De momento, nuestro país se ubica en el lugar 39 del medallero.