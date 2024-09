Gloria Zarza Guadarrama gana la primera medalla de oro para México: “Mi rival a vencer soy yo”

Gloria Zara Guadarrama dio la primera medalla de oro a la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024, en la prueba de lanzamiento de bala, modalidad F54 femenino.

La paratleta originaria del Estado de México logró colgarse la presea áruea al registrar una distancia de 8.06 metros, superando a la brasileña Elizabeth Rodrigues, quien marcó 7.82 m, y a la uzbeka Nurkhan Kurbanova, con 7.75 m.

“Me siento muy contenta. Es algo que he soñado. Al ser la primera medalla de oro para México, estoy doblemente feliz”, declaró la mexicana a los medios presentes.

De la descalificación al oro paralímpico

La paratleta azteca de 40 años, quien ganó la plata en Tokio 2020, habló sobre el desafío que representó para ella alcanzar la cima del podio después de ser descalificada en el mundial pasado y superar una complicada competencia en los Juegos Parapanamericanos de Santiago fue un gran logro para ella.

“Esta medalla tiene mucho valor, puesto que hace un año en el campeonato mundial me descalificaron aquí en Francia. Quería demostrarme a mí misma antes que a los demás que no fue descalificación por mi desempeño, sino por un mal criterio de los jueces.”

Por otra parte, Zara Guadarrama comentó sobre lo que significa para ella hacer sonar la campana del oro en el Stade de France frente a miles de espectadores, siendo multimedallista paralímpica y en competencias internacionales, después de los retos que enfrentó.

“Siempre he tenido en mente que el rival a vencer soy yo misma. Iba por mi marca personal, no se dio, pero estoy muy satisfecha. No me quedé con nada; lo di todo hasta el último momento y me siento muy feliz.”

Gloria Zarza Guadarrama Gloria Zarza Guadarrama gana el primer oro para México en Juegos Paralímpicos de París 2024. Imagen: cortesía.

Familia y fe: el camino a la rendición

La medallista en los JJ.PP. 2024 confesó que, tras ser descalificada del mundial y ver lejana la clasificación a París, pensó en rendirse. Sin embargo, su familia fue quien la motivó especialmente a no darse por vencida.

“Cuando quise tirar la toalla y decir ‘esto ya no es para mí, ya no quiero seguir en el deporte’, siempre estuvo presente mi familia, y me alentaron a darme cuenta de que podía. Siempre he empezado de cero, y un mundial no me definía; esta era mi revancha.”

Finalmente, Gloria Zara expresó su fe religiosa y cómo le dio la fuerza para seguir en busca de sus retos, así como el indispensable apoyo de su familia.

“Es mi San Judas, creo en él y he pasado por momentos difíciles personales y deportivos. Siempre he tenido fe y me ha permitido estar aquí. Fue un año difícil volver a estar aquí y recuperar mi posición en el ranking para competir. Mi fe siempre estuvo presente para estar aquí.”

“Dedico este logro a mi hijo, mi motor e inspiración; a mi esposo, por no verme durante semanas o meses para poder estar concentrada; y a mi padre, que siempre ha creído en mí y nunca me ha dejado de apoyar”, finalizó.