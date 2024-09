“El hambre de ser campeona olímpica me motiva a seguir”: Prisca Awiti

Prisca Awiti fue una de las atletas que hizo historia en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 al convertirse en la primera mexicana en conquistar una medalla en judo, dejando su nombre marcado en la historia del deporte nacional.

Ya con la presea en sus manos, la atleta de 28 años reconoció que este logro es un esfuerzo de toda la vida, pues recordó todos los sacrificios que ha hecho para alcanzar el sueño olímpico, por lo que aseguró que ahora es momento de disfrutar junto a sus seres queridos.

“Lo más importante que he invertido en mí es mi tiempo, no solo de entrenar, sino de todos los años de sacrificio que he hecho. Alejarme de mi familia creo que fue lo más difícil. La medalla significa toda una vida de esfuerzo no solo mío, sino de mi equipo, familia, amigos”, mencionó en conferencia de prensa, en la que se dio a conocer que los medallistas olímpicos recibirán un bono económico por parte de la casa de bolsa Finamex.

Prisca Awiti habló sobre los sacrificios que hizo para alcanzar la gloria olímpica. Foto: Marisol Argumedo

“Ahorita mi cuerpo necesita descansar, no solo fueron cuatro años que me preparé para París, sino toda la vida, entonces después de alcanzar un sueño a mi mente le toca descansar y disfrutar lo que he logrado con toda mi familia, después sentarme con mi equipo y ver cuáles son los pasos para volver a mi nivel deportivo”, añadió.

No pierde el hambre de triunfo

Asimismo, la judoca azteca dejó en claro que, a pesar de que su medalla olímpica le cambió la vida, no pierde el hambre de triunfo, asegurando que se preparará de la mejor forma para incrementar su nivel deportivo y pelear por el oro en Los Ángeles 2028.

“Creo que la motivación del atleta olímpico es muy personal, todos soñamos primero con ir a Juegos Olímpicos, ser medallista y luego el sueño más grande es ser campeón olímpico. Hasta que logras ese resultado, tienes la motivación en ti mismo siempre para lograr más y más, la motivación y el hambre en mí siempre ha estado desde chiquita y ahí va a estar siempre. Vamos a seguir entrenando, peleando y soñando para poder lograrlo” sentenció.