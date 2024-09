¿Quién es la modelo de OF que reveló que tuvo un encuentro con Cristiano Ronaldo?

Alyson Eckmann se volvió conocida a nivel mundial a revelar que hace unos años conoció a Cristiano Ronaldo —cuando jugaba en el Real Madrid—, quien decidió invitarla a su casa para tomar una copa.

La estadounidense hizo la revelación para el programa ‘Socialité’ de Telecinco. En la entrevista contó cómo fue que conoció al Comandante y la forma en que él la invitó a su hogar.

“Lo conocí en 2014 cuando estaba presentando su perfume nuevo a nivel global porque necesitaban a alguien que hablara inglés. Él es un hombre súper simpático, súper gracioso. Él sí que es guay y respetuoso”, explicó.

“Yo estaba con mi amiga española, y después me dijo: ‘Vamos a mi casa a tomar algo’, y yo le dije que no quería porque tenía que trabajar al día siguiente y sabía lo que iba a significar eso y no voy a hacerlo. Luego le dije: ‘Voy a tu casa, pero cuando te diga, me vas a mandar a mi casa con tu chófer’, y me dio el ‘ok’. Fuimos a su casa, tomamos algo y me fui”, relató.

El encuentro se dio cuando el futbolista portugués mantenía un noviazgo con la modelo rusa Irina Shayk; mientras que ella salía con el actor Álex González.

¿Quién es Alyson Eckmann?

Aly, como es llamada, nació en Seattle,Washington, el 8 de noviembre de 1990. Es una presentadora, reportera, cantante y locutora de radio, que ha realizado gran parte de su carrera en España.

A los 18 años dejó su natal Seattle y se trasladó a México donde permaneció dos años, para luego mudarse a Madrid, donde comenzó a trabajar como niñera.

En tierras ibérica fue casteada para participar en el dating show de Cuatro. A partir de ese momento comenzó su carrera en los medios. Ya que después fu presentadora y reportera en el programa Hable con Ellas,

En 2017 participó en el reality show Gran Hermano VIP 5, el cual terminaría ganando, por lo que obtuvo un premio de 100 mil euros y el 58.08% de la audiencia estuvo a su favor.

Desde el 2018 vive en Los Ángeles, California, donde ahora se desempeña más como creadora de contenido para la plataforma OnlyFans, donde vende su material exclusivo por una suscripción mensual de 15 dólares mensuales.

Alyson Eckmann ha revelado que le ha ido muy bien en la página azul, donde sus ganancias han llegado a los 50 mil dolares. “He tenido mucha suerte haciendo contenido para adultos. Estoy ganando mucho dinero. Al mes he ganado hasta 49 mil dólares”.

Aunque también compartió que hay meses en los que no le va tan bien, además de que no le importan las críticas. “Me puedes juzgar si quieres, pero me voy a comprar una casa... Hay meses que también gano menos, como cinco mil dólares”.