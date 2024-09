¿Qué miras bobo? Cristiano Ronaldo replica el grito de Messi en la Copa Mundial

Recientemente, el canal de YouTube de Cristiano Ronaldo ha dado mucho de que hablar debido a que el contenido generado está mostrando un lado diferente del futbolista, siendo este el más divertido y humano. Como era de esperarse, esto último ha dejado una infinidad de clips que se han compartido en redes con las frases más destacadas del goleador en su contenido.

El más reciente de ellos es aquel en el que durante una dinámica con su pareja, Georgina Rodríguez, el 7 de Portugal bromeó haciendo el famoso grito de Lionel Messi durante la Copa del Mundo Qatar 2022.

La modelo y empresaria le dijo en el video a Ronaldo “Qué bobo eres”, a lo que el delantero contestó “¿Qué miras bobo?”, luego de unas risas. Este comentario provocó que los aficionados hicieran estallar las redes con reacciones hacia la referencia lanzada por la estrella del balompié.

¿Cómo nació el grito de Lionel Messi?

Para recordar el momento en el que el 10 de Argentina dijo la mítica frase, nos debemos remontar hasta los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022.

En aquella instancia, Países Bajos y Argentina se enfrentaron por el pase de ronda en un duelo bastante ríspido en el que los jugadores tuvieron muchos roces y llegaron a encararse varias veces. Al final, un gol de Nahuel Molina (35′), uno de Lionel Messi (73′) y dos de Wout Weghorst (83′, 90′), mandaron el juego hasta la definición de penales, donde la albiceleste ganó 3-4.

Al término del encuentro, Messi ofreció una entrevista, pero antes de comenzar a declarar, dirigió su mirada a la derecha y dijo su famosa frase. Tiempo después, un video desde la perspectiva del goleador dejó ver como Wout Weghorst fue el jugador al que dirigió las palabras.

El motivo de las mismas es que tras el encuentro, Wout se acercó al 10 para darle la mano y pedirle la camiseta, pero este se negó y provocó el descontento. En palabras del neerlandes, “Quise darle la mano después del partido, pero tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”.