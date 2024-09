“Cómo chin…”: Jorge Pietrasanta rompe el silencio sobre su relación con Javier Alarcón

En febrero de este año, Javier Alarcón sorprendió al informar su incorporación a los programas de ESPN, situación que generó controversia en redes debido a que en este canal también labora Jorge Pietrasanta, quien en el pasado declaró que nunca volvería a trabajar con su exjefe de Televisa Deportes.

Pietrasanta rompe el silencio

Meses después de la llegada de Javier Alarcón al canal deportivo, Pietrasanta rompió el silencio y en entrevista para el programa “N Estado Brurresco” de Jorge Van Rankin, reveló cómo es su relación con él, asegurando que no renunciará a la empresa por ese tema.

“Honestamente, en estos meses que lleva se ha portado muy bien conmigo. Cuando yo tenga mi propia empresa yo voy a decidir a quién contrato y a quién no. Yo tengo un contrato con ESPN, cómo lo voy a romper ¿qué digo? ¿ya me voy porque llegó Javier Alarcón? pues tampoco soy tan pendejo. Uno es profesional, y te debes a una empresa, en la que además me han tratado de maravilla”, dijo.

En ese sentido, Jorge Pietrasanta dejó entrever que se encuentra fastidiado por la cantidad de veces que le recuerdan ese comentario en redes sociales y recordó que en Televisa no tuvo problemas con Alarcón, si no que nunca se llevaron.

“Cómo chingan con eso, quien me lo sigue recordando es la gente en redes. Es de todos sabido, después de dos o tres cosas que he dicho y una de ellas contigo, que la relación con Javier no era de la mejor en Televisa, ni siquiera de lo mejor, no había relación”, añadió.

Al ser cuestionado por el Burro Van Rankin sobre si actualmente se saludan y tienen una buena relación, el narrador sorprendió al mencionar que, incluso, en ocasiones hasta se ponen a platicar. “Sí, muy bien y platicamos”, sentenció.