“Defender a México es importante para mí”: Paola Longoria busca trasladar su éxito deportivo a la política

Con una carrera llena de éxitos y un compromiso inquebrantable con sus metas, Paola Longoria logró no solo convertirse en hexacampeona mundial de ráquetbol, sino consolidarse como una de las figuras más emblemáticas del deporte mexicano y ahora la combinará con una nueva faceta, abrirse camino en el mundo de la política.

En entrevista exclusiva con Publimetro, compartió cómo ha superado desafíos, la importancia de la preparación mental y su visión para el futuro, donde busca continuar representando a México en su nueva plataforma política con el mismo ímpetu que la ha llevado a la cima del ráquetbol.

¿Cómo te sientes, después de haber ganado por sexta ocasión, el campeonato mundial de tu especialidad?

— Muy contenta, La verdad, siempre para mí un campeonato del mundo significa muchísimo. Son muchas horas de entrenamiento, sacrificios, disciplina. Empecé desde muy chica en este deporte, y siempre mi sueño fue llegar a ser la mejor del mundo: campeona mundial, campeona panamericana, campeona centroamericana, número uno del Tour profesional. Gracias a Dios, hoy en día te puedo decir que he logrado y conseguido cada uno de esos títulos que me marqué como objetivos. Hoy, ganar el campeonato del mundo por sexta vez es un gran orgullo. Siempre para mí es un honor portar los colores de México en cualquier competencia internacional, y eso me hace sentir sumamente feliz. Era mi anhelo jugar un campeonato del mundo y ganarlo por sexta vez, llegar a ser la mejor en algún deporte no es nada sencillo.

“Defender a México es importante para mí”: Paola Longoria Paola Longoria, hexacampeona mundial de ráquetbol

Política, una nueva faceta para asumir con responsabilidad

Cuéntanos sobre esta nueva faceta, ¿Qué te motivó a incursionar en este ámbito?

— Mi motivación para entrar en la política proviene de mi experiencia en el deporte. Como atleta, enfrenté la falta de apoyo, especialmente siendo originaria de San Luis Potosí; para competir a nivel profesional, tuve que mudarme a Estados Unidos durante un año para acceder a torneos y mejorar mi preparación. Esta falta de apoyo institucional me llevó a querer cambiar la situación. Mi principal objetivo es usar mi experiencia para transformar el deporte en una prioridad dentro de las políticas públicas.