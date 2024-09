El CMLL revela el logotipo del 91 Aniversario para una noche llena de emoción

Cada vez falta menos tiempo para qué la Arena México vibre con el apasionante festejo del 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde grandes figuras de los enlonados se darán cita para robarse el aliento del público con sus espectaculares movimientos y enfrentamientos de alto calibre.

Pero, previo a que inicien las actividades el próximo 13 de septiembre, la empresa mexicana ha hecho la revelación del logotipo oficial del 91 aniversario. Fue antes de arrancar la función del domingo 1 de septiembre que se presentó el emblema que caracterizará el festejo, teniendo la presencia de la presencia de Atlantis y Valiente, protagonista del aniversario.

¿Qué se dijo en la develación del logotipo?

Durante la presentación, el Estandarte de la Empresa se tomó el tiempo de dar unas palabras sobre su camino como profesional y su sentir por ver la gran celebración de la lucha libre en el CMLL.

“Si volviera a nacer, volvería a ser Atlantis… Estoy muy contento por esta gran celebración, y nos gustaría enfrentar un reto por los Campeonatos Mundiales de Parejas en contra de los Hermanos Chávez, un servidor junto con mi hijo Atlantis Jr.”, comentó el gladiador que cumple 50 años activos en lucha libre.

Por su parte, Valiente expresó sentirse con sentimientos encontrados, ya que el próximo 13 de septiembre protagonizará el 91 Aniversario.

“Si salgo con el brazo en alto voy a disfrutar al 1000% y si me toca perder, mi carrera no termina, seguiría preparándome, me preparo día a día física y mentalmente, me gustaría enfrentar a Hechicero en un duelo directo. Este aniversario va a marcar la historia del Valiente, ya que tiene mucho significado”, señaló.

Finalmente, el gladiador, quien apostará su máscara ante Euforia, Esfinge y Hechicero, decidió enviar un mensaje a sus rivales y a los aficionados que adquirieron su entrada para la función en la Arena México o para ver el evento de manera virtual.

“A mis rivales les digo que tenemos que brindar una lucha de alta calidad, ya que la gente paga un boleto, tiene que salir contenta. Las localidades se han agotado, ahora solo pueden adquirir el pago por evento en YouTube, Fan Leyenda. Ojalá puedan estar aunque sea a distancia”, sentenció.