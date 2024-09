“Di todo por este deporte”: Alex Morgan anuncia su retiro tras confirmar segundo embarazo

La histórica futbolista, Alex Morgan, sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro profesional de las canchas luego de 15 años de carrera.

Mediante un emotivo video en sus redes sociales, la campeona del mundo con Estados Unidos explicó que desde inicios de 2024 tenía decidido que quería colgar los botines este año.

“Tengo muy clara esta decisión y estoy muy feliz de poder decírselos finalmente. Ha sido un largo proceso y esta decisión no fue fácil, pero a principios de 2024 sentí en mi corazón y en mi alma que esta era la última temporada en la que jugaría al futbol”, dijo.

Asimismo, la jugadora de 35 años se dijo agradecida por representar a su país en diferentes mundiales de futbol y Juegos Olímpicos, asegurando que este deporte le dio todo lo que hoy tiene.

“Me siento increíblemente honrada de haber tomado prestado el escudo por más de 15 años. Aprendí mucho sobre mí misma en ese tiempo y mucho de eso es mérito de mis compañeras de equipo y nuestros fanáticos. Siento un orgullo inmenso por el rumbo que está tomando este equipo y siempre seré fanática de la selección femenina de Estados Unidos. Mi deseo de éxito puede haberme impulsado siempre, pero lo que obtuve a cambio fue más de lo que podría haber pedido y esperado”, señaló.

Alex Morgan ganó dos Mundiales con Estados Unidos.

“El futbol ha sido parte de mí durante 30 años y fue una de las primeras que amé y lo di todo por este deporte. Lo que recibí a cambio fue más de lo que jamás podría haber soñado”, añadió.

Asimismo, Alex Morgan confirmó en este mismo video su segundo embarazo, recordando que tiene una hija de cuatro años, de quien confesó, quiere ser futbolista profesional.

“Para mí la familia significa todo, no estaría aquí sin mi marido y sin mi familia. Mi hija, Charlie vino el otro día a decirme que cuando creciera quería ser futbolista profesional y me sentí inmensamente orgullosa, no porque quiera que sea futbolista cuando crezca, sino que fue porque ya existe un camino y una niña de cuatro años lo puede ver ahora. Estamos cambiando vidas, el impacto que tenemos en la siguiente generación es irreversible”, sentenció.

Es importante mencionar que Alex Morgan formó parte de la generación dorada de Selección de Estados Unidos, conquistando los Mundiales de Canadá 2015 y Francia 2019.

Además, Morgan ganó la medalla de oro con su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se retira como la quinta máxima romperredes con 123 anotaciones en 224 partidos.

Cabe mencionar que la jugadora tendrá un último partido de despedida el próximo domingo, cuando su equipo, San Diego Wave, enfrente al North Carolina Courage.