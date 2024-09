“Mis hijos me pedían ayuda para su hermano Julio, que se estaba muriendo, y no podía hacer nada”: J.C. Chávez

Julio César Chávez estrenará este 14 de septiembre, a través de Disney Plus, la serie Los Chávez, en donde permitirá a los fanáticos tener una visión más íntima de su vida y la de su familia luego de haber dejado un legado en el deporte mexicano.

Sin embargo, previo a que se viva el gran estreno, el gran campeón mexicano habló con Publimetro sobre la creación del reality y lo difícil que fue iniciar con el proyecto viviendo al mismo tiempo los problemas de adicciones de su hijo Julio César Chávez Jr.

“Recuerdo que la serie me agarró en el momento más difícil. Yo, en lo particular, no quería porque tenía el tema de Julio en la cárcel de Estados Unidos. Mis hijos, Omar y Cristian, no me hablaban porque me decían ‘papá, ayuda a mi hermano que se está muriendo’, pero no podía ir a rescatarlo. Me sentía mal, pero gracias a este reality nos unimos”, apuntó el expugilista mexicano.

Asimismo, la leyenda del boxeo habló sobre la versión de su persona que se podrá ver en la serie, apuntando a un lado más humano en el que queda expuesto como es realmente.

“Ustedes conocen la vida del boxeador, las derrotas y las victorias, pero no al ser humano, que tiene sus virtudes y sus defectos. Tengo un estatus como boxeador, pero también tengo mis problemas y sufro, río, lloro y gozo. Eso es lo que comparto, junto con la oportunidad que Dios me dio de ayudar a otros”, reveló Julio César.

Para finalizar, el ahora analista de boxeo decidió hablar sobre cómo en su vida vivió episodios que lo ‘golpearon’ más fuerte que cualquier rival arriba del ring.

“Yo tuve 115 peleas, muchas memorables en donde incluso sentí la muerte, pero abajo del ring los golpes son más duros. La vida me dio muchos, estuve cerca de quitarme la vida y quitársela a uno de mis hermanos. Hice mucho daño con mis adicciones, pero no me arrepiento porque Dios me dio otra oportunidad y este reality puede mostrar a los jóvenes que sí se puede”, sentenció.

La serie de Los Chávez apunta a ser un gran éxito y el inicio de varios proyectos que, de acuerdo con las palabras del expugilista, sorprenderán a los fans.