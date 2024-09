“Voy a ganar y me convertiré en una leyenda”: Berlanga sentencia previo a pelea con ‘Canelo’ Álvarez

Con una trayectoria invicta de 22 victorias, 17 de ellas por nocaut, Edgar Berlanga está preparado para el mayor reto de su carrera, enfrentarse a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

A sus 27 años, Berlanga está decidido a demostrar que es parte de la nueva generación de boxeadores que busca hacer historia y dejar su huella en el boxeo mundial.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Berlanga?

“Derrotar a Canelo será grandioso. Vamos a ganar el 14 de septiembre, y voy a convertirme en una leyenda como él”, expresó Berlanga en una entrevista reciente.

Canelo - Edgar Berlanga Ambos peleadores se mostraron mucho respeto (@MatchroomBoxing)

El boxeador de raíces puertorriqueñas, nacido en Nueva York, dejó claro que su ambición va más allá de obtener los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ya que quiere marcar el inicio de una nueva era en el boxeo.

Berlanga ha pasado semanas entrenando en la altura de Colorado, preparándose al máximo para este combate decisivo, el joven peleador y su equipo enfocaron su preparación física y mental en alcanzar el nivel necesario para enfrentarse a un campeón como Canelo.

Aunque muchos críticos y fanáticos consideran que Berlanga no tiene opciones de vencer al mexicano, él se muestra confiado. “Hay quienes dicen que no puedo vencer a Canelo, que me va a noquear en dos rounds, pero estoy acostumbrado a tener personas que dudan de mí. Vamos a demostrarles lo contrario”, comentó el pugilista.

A pesar de que las apuestas no están a su favor, Berlanga se muestra confiado, “Este es el momento de la sangre joven, de la nueva generación. Hemos trabajado muy duro y estoy listo para hacer historia en Las Vegas. Vamos a sorprender a todos”, concluyó.

La pelea entre Berlanga y Canelo promete ser un enfrentamiento electrizante entre dos generaciones de boxeadores, donde el retador confía en que será su noche de gloria, desafiando todas las expectativas y buscando convertirse en una leyenda en el boxeo mundial.