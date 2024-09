“Javier Aguirre me dejó la puerta abierta a la Selección Mexicana”: Andrés Guardado

La primera convocatoria de Javier Aguirre como estratega de la Selección Mexicana dio mucho de que hablar debido a que muchos nombres que se encontraban borrados en anteriores proceso regresaron por lo alto y algunos futbolistas que parecían inamovibles no fueron llamados. Sumado a esto, los rumores de posibles regresos se intensificaron, siendo uno de los más sonados el de Andrés Guardado.

Sobre este tema, el principito decidió romper el silencio en una entrevista con David Faitelson, aclarando que sí tuvo una llamada con el estratega nacional, pero solo para hablar de los Seleccionados habituales, mismos que coincidieron con el jugador en la pasada Copa Mundial Qatar 2022.

“Tuve una llamada con él (Javier Aguirre) y me da risa porque cuando alguien se enteró de que me llamó empezaron a sacar sus historias maquiavélicas diciendo que iba a regresar porque no había líderes y nada parecido. Tuve una llamada porque fui el capitán del último Mundial y quería que compartiera la experiencia de lo que viví”, comentó.

Asimismo, el futbolista de León se encargó de disipar los rumores sobre su regreso, asegurando que sí se tocó el tema del combinado, pero no para volver como Seleccionado, sino para hacerlo como auxiliar en cuanto decidiera dejar las canchas.

Andrés Guardado, capitán de la Selección de México Foto: Getty Images

“Tuve una charla muy extendida y enriquecedora con Javier en la que se quedaron las puertas abiertas para ir a trabajar con la Selección y ver en que puedo ayudar. Pero no fue una invitación, solo hablar y en plan informal si el día de mañana yo decido retirarme, poder ver si puedo aportar en Selección”, sentenció.

¿Cuándo debuta Javier Aguirre como entrenador de México?

Luego de una larga espera será el Rose Bowl de Estados Unidos, el estadio que el próximo sábado 7 de septiembre, a las 19:00 horas, verá el primer partido del Vasco como entrenador del representativo azteca.