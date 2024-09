“Aunque esté al otro lado del mundo, tengo a todo un país conmigo”: ‘Checo’ Pérez

La temporada 2024 de la Fórmula 1 ha sido un desafío para Sergio “Checo” Pérez, quien tuvo un inicio prometedor con Red Bull pero ahora enfrenta una caída en su rendimiento. A pesar de su rápida renovación con el equipo, su puesto estuvo en riesgo a mitad de temporada, y en los últimos 10 grandes premios ha acumulado solo 40 puntos.

Aunque la situación ha sido crítica para el piloto tapatío, quien también ha lidiado con problemas en el monoplaza del equipo campeón, el mexicano asegura que las críticas de la prensa no le afectan. Reconoce el sólido apoyo de los aficionados, quienes lo defienden frente a las adversidades.

“El cariño de la gente es increíble. Me doy cuenta de que cuando alguien habla mal de mí, millones de personas salen a defenderme. Es algo que aprecio mucho porque, al final, no estás solo”, expresó Pérez en una entrevista con Grupo Fórmula.

El piloto de 34 años valoró especialmente el respaldo de los mexicanos mientras compite en diferentes continentes. Agradece el apoyo constante y las buenas vibras de sus compatriotas, y se siente motivado para luchar hasta el final por ellos.

“Aunque esté al otro lado del mundo, tienes a todo un país empujando tu coche contigo, especialmente en las malas. Esto me mantiene muy motivado e ilusionado, y no me rendiré nunca hasta lograr los sueños de toda esa gente que tanto me apoya”.

¿Cuándo volverá a competir el ‘rey de las calles’?

Sergio Pérez volverá al circuito el domingo 15 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde ostenta el récord de más podios en el circuito callejero de Bakú. El mexicano buscará una destacada actuación en esta carrera para volver al top cinco de la clasificación general antes de que la Fórmula 1 se dirija al continente americano, estando 21 puntos por detrás de Lewis Hamilton.