Primoz Roglic se corona en la Vuelta a España por cuarta ocasión

Primoz Roglic se proclamó el domingo campeón de la Vuelta a España por cuarta ocasión y así igualar el récord de la ronda ibérica tras defender su ventaja en la contrarreloj final.

Roglic completó la cronometrada de 24.6 kilómetros sin sobresaltos, y su ventaja de más de 2 minutos nunca estuvo en peligro.

El corredor esloveno igualó el récord de cuatro títulos que el español Roberto Heras estableció con sus victorias en 2000 y 2003-05. Las otras victorias de Roglic fueron entre 2019-21.

Fue su primera consagración en una Vuelta desde que dejó el equipo Jumbo Visma y se fue al Red Bull Bora Hansgrohe.

Su margen de victoria en el último Grand Tour del año fue de 2 minutos y 36 segundos sobre el australiano Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale), quien lideró durante casi dos semanas. El español Enric Mas (Movistar) completó el podio, con el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) como cuarto.

“Hoy quería rematarlo”, dijo Roglic, quien logró desalojar al australiano Ben O’Connor del primer puesto general con su triunfo en la alta montaña el viernes. “Ha sido duro, pero todo ha ido bien y estoy contento”.

Su victoria en la capital española permitió a Eslovenia monopolizar los títulos de las tres grandes vueltas. Tadej Pogačar completó el doblete Giro de Italia y Tour de Francia.

“Estoy disfrutando. No tengo palabras, es increíble”, dijo Roglic sobre las victorias eslovenas. “Es mucho sacrificio. No soy sólo yo. Mi familia, todos los que me rodean, todos nos sacrificamos mucho por esto. Me siento feliz de poder hacerlo”.

Roglic quedó segundo en la contrarreloj del domingo, 31 segundos detrás del suizo Stefan Küng.

Campeón de la cronometrada individual de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, Roglic fue de menos a más en esta Vuelta, paulatinamente rebanando la ventaja de O’Connor. Roglic finalmente se apoderó del maillot rojo de líder general el viernes tras dos formidables exhibiciones en la alta montaña.

La Vuelta de este año finalizó con una contrarreloj en lugar de la habitual procesión en Madrid, en la que los perseguidores respetan la ventaja del líder general.

Roglic indicó que ganar una quinta Vuelta el año próximo “estaría bien, nunca es suficiente... pero cuatro ya es una locura”.