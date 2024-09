“En el ring hablo yo”: Alumnos de La Academia componen canción al Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez se ha consolidado como uno de los mejor libra por libra de la actualidad gracias a su impresionante récord de 61-2-2 y, este fin de semana, buscará sumar una nueva victoria a su palmarés cuando enfrente a Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Alumnos de La Academia le componen una canción

Previo a este importante combate, el pugilista tapatío fue sorprendido por los alumnos de La Academia, quienes le compusieron una canción en el que se mencionan sus dotes arriba del ring.

Resulta que el programa de TV Azteca creo una dinámica en la que dividió a sus alumnos en dos grupos para componerle una canción al pugilista. Dichas melodías fueron presentadas en la transmisión de este 8 de septiembre.

“Vengo desde abajo y por nada me detengo, que me quedan grandes los guantes y no hay nadie que me aguante, así soy yo, eso ya se demostró”, es parte de la estrofa del equipo del Director.

“Soy el Canelo, esta es mi historia, sangre caliente, mexa de cora. Fuego en las venas, como me queman, siempre con guantes, puño de tierra. Los cinturones yo los defiendo, yo si compito no tengo miedo. En el ring hablo yo”, forma parte de la letra del grupo de El Jefe.

Durante el programa, se observó al Canelo Álvarez escuchar ambas melodías y posteriormente eligió la del grupo del Jefe como la ganadora, aunque agradeció a todos los alumnos de La Academia por haberse tomado el tiempo de componerle una melodía.

“Es muy difícil decidir por un equipo pero creo que me quedo con el del jefe. Los dos lo hicieron muy bien, quiero felicitar al equipo del jefe, lo hicieron muy bien, la entrega y disciplina que le pusieron. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacerme una canción”, fueron las palabras del tapatío.