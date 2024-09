El radical cambio de la leyenda de la WWE Dave Batista: ¿está enfermo?

Dave Bautista, mejor conocido como ‘Batista’ por su estrellato en la WWE hace más de una década, reapareció durante la gala del Festival de Cine de Toronto, sorprendiendo al público con su cambio físico radical.

La actual estrella de cine se volvió viral tras aparecer en la promoción de su nueva película, Every Player Is a Target, luciendo un cuerpo más delgado, una barba completamente blanca, además de un elegante traje blanco con unos lentes negros, acaparando la conversación en redes sociales.

El estadounidense de 55 años incursionó en el mundo cinematográfico tras su retiro en 2010, siguiendo los pasos de Dwayne Johnson The Rock. Participó en el Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a Drax el Destructor en Guardians of the Galaxy.

Así luce actualmente Batista. ¿Está enfermo?

Diversos internautas han especulado sobre si la exestrella del wrestling se encuentra enfermo, dado su notable cambio físico después de alcanzar un peso de 130 kilos, donde lucía sumamente musculoso, sin embargo, no es el caso.

El también protagónico de la cinta The Last Showgirl, donde comparte créditos con Jamie Lee Curtis, Pamela Anderson, Brenda Song, Kiernan Shipka y Billie Lourd. Durante el evento, mostró una notable pérdida de masa muscular, explicó las razones de su cambio físico durante el festival.

“El músculo pesa más que la grasa, y he perdido mucho más músculo, pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de peso, pero ahora me he liberado de eso y estoy mejor. Eso sí, prefiero perder músculo del abdomen que de los pectorales”, declaró Dave Bautista.

Batista, quien ganó 10 títulos en su carrera además de un par de campeonatos de WWE, también ha participado en grandes cintas de la pantalla grande como 007, Dune y Blade Runner.