“Lo veo como reto personal”, Ocampos habla sobre su llegada a los Rayados

Los Rayados de Monterrey presentaron oficialmente a Lucas Ocampos como su refuerzo para el Apertura 2024 y el futbolista argentino aseguró que no lo asustan los retos, además de que ve al club regio como un trampolín para llegar a su selección.

El atacante señaló en rueda de prensa que pese a que sea catalogado como la “bomba” de este mercado de fichajes, su personalidad no corresponde a este calificativo.

“Si soy fichaje estrella, bomba, mi personalidad lo evita. Soy una persona tranquila, no me asustan los retos, si no no estuviera acá. Lo veo como reto personal, seguramente irá bien, por lo que trabajaré y la ambición que tengo. La primera charla que tuvimos (con la directiva), la más importante, me transmitieron mucha ambición, el club quiere seguir creciendo, me mostraron sus ganas de campeonar, tomé la decisión de venir y no me equivoqué”, dijo.

Ocampos reconoció que estaba muy tranquilo en el Sevilla, pero que la oferta de la Pandilla lo obligó a replantearse todo.

“Si te soy sincero, en ningún momento hablé con ningún club que no sea Rayados, estaba bien, seguro, era capitán del equipo (Sevilla), estaba feliz, pero cuando llegó la propuesta de ‘Tato’, Héctor, lo que transmitieron, empecé a replantearme y pensar que era buen momento de venir a la Liga (MX), está creciendo un montón, eso es importante para mi”, explicó.

Lucas sabe que los Rayados disputarán el Mundial de Clubes en 2025, lo cual puede ayudarlo a proyectarse y así volver a ser considerado para la Selección de Argentina.

“Sí, obviamente tener la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes (el próximo año con Rayados), hacerlo bien en este club que es lo principal, siempre te abre una posibilidad en lo que es la selección y no hace mucho estuve en la Copa América, siempre fui convocado”, apuntó.

“Pienso primero hacerlo bien acá, que todo el mundo sabe que cuando en tu club lo haces bien y la gente te lo reconoce, la selección siempre llega, así que espero hacer lo mejor posible acá porque será un gran premio para mí, sabiendo que va a estar la Copa del Mundo aquí (en el BBVA), es algo que sueño”, complementó.

Lucas coincidirá en Monterrey con Óliver Torres y Jesús Manuel Corona, con los que compartió vestidor en el Sevilla, además de Sergio Canales, que fue su rival en los derbis con el Real Betis.

No obstante, también contó que se puso en contacto con André-Pierre Gignac que juega con los Tigres, pero que fue su compañero en el Olympique de Marsella. “Hablé con él por el tema de conocer un poco la ciudad, también me ofreció ayuda para conocerla, entonces ahí habla de la gran persona que es y obviamente fuera del campo seremos amigos, seguiremos siendo los mismos”, comentó.

“Obviamente dentro de la cancha las cosas cambian, al final cada uno representa a un escudo diferente y creo que no tengo que decir lo que representa el Clásico de esta ciudad y nada, estoy muy contento de estar acá y poder jugar contra un gran amigo en contra”, agregó.

Lucas Ocampos podría debutar este fin de semana, cuando regrese la Liga MX, tras la Fecha FIFA. Los Rayados se medirán el sábado con el Santos en la jornada 7 del Apertura 2024.