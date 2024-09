“Creo que me lo merecía” Rodrygo se molesta al no ser nominado para el Balón de Oro

El pasado martes se dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro. En el listado aparecen siete jugadores del Real Madrid, aunque entre los candidatos no aparece el brasileño Rodrygo, quien aceptó que estaba molesto por no estar considerado para pelear por el reconocimiento que entrega la revista France Football.

El atacante señaló en una entrevista para ESPN que él considera que debía estar en la lista después de ayudar al conjunto merengue a ganar la Liga española y la Champions League.

“Estaba molesto, creo que me lo merecía”, dijo Rodrygo. “No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas”, agregó.

El sudamericano también tocó el tema de la publicación que realizó tras darse a conocer a los nominados. En ella realizó un collage con imágenes de él levantando trofeos y la acompañó de un emoji de risa.

“Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo (me ha apoyado), tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente mandaba mensajes”, contó.

Rodrygo participó en 34 partidos de la Liga española, la campaña pasada, en la que consiguió 10 goles, ademas de sumar otras cinco anotaciones en la Liga de Campeones.

De los jugadores del Real Madrid que sí pelearán por el Balón de Oro son: Vinícius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kross (recién retirado), Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y el recién llegado Kylian Mbappé.

La ceremonia de premiación que reconoce al mejor jugador del mundo se llevará a cabo el próximo 28 de octubre en la capital francesa.