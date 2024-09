Cristiano Ronaldo apuesta por Mbappé para ganar el Balón de Oro

Reconocido como uno de los futbolistas más laureados de la historia, Cristiano Ronaldo, depositó su confianza en Kylian Mbappé para que brille con luz propia en el Real Madrid y se convierta en el próximo gran dominador del futbol mundial; así lo declaró en un reciente video publicado en su canal de YouTube.

¿Cuáles fueron las palabras de CR7 sobre Mbappé?

“Creo que lo hará bien. La estructura del club... es bonita, es buena”, aseguró Ronaldo, quien destacó la solidez institucional del Real Madrid y la experiencia de su entrenador y presidente. “Tienen un gran entrenador y el presidente, Florentino, que ha estado allí muchos años. Creo que no será un gran problema por su talento. Mbappé puede ser el próximo Balón de Oro”.

El portugués Cristiano Ronaldo celebra tras el triunfo de su selección en la Liga de Naciones ante Escocia el domingo 8 de septiembre del 2024. (AP Foto/Armando Franca) AP (Armando Franca/AP)

El exjugador de los merengues también resaltó la capacidad del club blanco para afrontar los grandes desafíos: “El Madrid es el tipo de equipo que no se precipita bajo presión. La gente dice que tienen suerte en la Champions League. No, no tienen suerte. Están preparados para este tipo de momentos. El Bernabéu tiene esa aura diferente”.

Las palabras de Cristiano Ronaldo coinciden con las sensaciones iniciales que ha transmitido Kylian Mbappé en su nuevo equipo. A pesar de que aún está adaptándose al sistema de juego de Carlo Ancelotti, el delantero francés ya ha mostrado destellos de su calidad y ha marcado dos goles en sus primeros partidos.

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Las Palmas en la Liga española, el jueves 29 de agosto de 2024, en Las Palmas. (AP Foto/Gabriel Jiménez) AP (Gabriel Jiménez/AP)

“Todavía se están adaptando a la vida con Mbappé”, reconoció Ancelotti, quien destacó la mejora del jugador en los últimos encuentros.

El Real Madrid comenzó la temporada con resultados irregulares, sumando dos victorias y dos empates en los cuatro primeros partidos de LaLiga. A pesar de ello, el club blanco sigue siendo uno de los principales candidatos al título y la Champions League.