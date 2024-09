Al Vasco Aguirre no le asusta el abandono de la afición mexicana

Javier Aguirre comenzó su tercera era con la Selección mexicana y este martes se enfrenta con Canadá en la AT&T Stadium. El Vasco fue cuestionado si le asusta una derrota contra el equipo de la hoja de maple o que la afición azteca no esté respondiendo, a lo que señaló que ninguna le preocupa.

“Ninguna de las dos, esto es un proceso para el 2026. El de las gradas vacías... para llenar este estadio está complicado, en el Estados Unidos vs Canadá hubo menos gente que el de nosotros contra Nueva Zelanda, no es tan fácil”, dijo este lunes en conferencia de prensa.

El Vasco apuntó que siempre existe la posibilidad de una derrota, pero lo que le más le dolería es que su equipo no tenga pasión.

“Hay que esperar a que la gente que vaya viendo, sintiéndose orgulloso de su equipo, se acercara. La derrota es probable, dolería si el equipo es indolente, eso me dolería a mí. Un equipo indolente, pasivo, sin alma, para mí eso sí es una patada en el estómago, no concibo un equipo dirigido por mí que no corra, que no pelee, el que no entienda se va a su casa”, indicó.

Sinodal complicado

Sobre lo que le espera este martes en el duelo con Canadá, Javier Aguirre destacó que es un equipo que ha crecido mucho en la zona de la Concacaf, mientras que México bajó algunos escalones.

“Lo veía en el ranking FIFA, así que hay que tomarlo con pinzas... Canadá es el que más puestos ha subido, México está uno abajo o dos abajo después de Copa América, está al nivel, fueron cuartos, han progresado, tienen jugadores en equipos europeos, el técnico Marsch, los obliga a correr, son valientes, intensos”, comentó.

“Hay imágenes en que los 10, menos el portero, están delante de la zona del rival, es un equipo que no recordaba mucho, es un crecimiento que habla, de todo caso, como lo que hace Panamá, Concacaf ha ido creciendo, han exportado, han invertido en sus ligas, va a ser un buen sinodal”, señaló.

Sentir con Rafa Márquez

Con el regreso del Vasco Aguirre a la Selección mexicana, la Federación Mexicana de Futbol creó el plan de preparar a Rafael Márquez para el siguiente proceso mundialista, por lo que lo nombraron auxiliar de Javier, a lo que el seleccionador dijo estar satisfecho con el papel que está desempeñando el Kaiser.

“Muy contento, a Rafa (Márquez) lo conozco cuando tenía 15 años, jugaba para Atlas, jugaba de lateral, hoy, tanto tiempo después, me siento protegido, difícilmente se altera, levanta la voz poco. Ya lo conocía en el campo, su liderazgo, su capacidad de enseñar, tiene buena escuela, la Masía, de Barcelona, te inculca buenos conceptos futbolísticos”, explicó.

“Estoy encantado de la vida con él, comparte sus experiencias con nosotros, es una persona que es de futbol, le ha costado hacerse su historia, como entrenador tiene buena pinta, le agradezco que haya puesto su carrera en standby, por fin hay un seguimiento y qué mejor como Rafa Márquez, es Rafa Márquez”, agregó.