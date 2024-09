Opiniones de los especialistas: ¿Está Kansas City destinado al tricampeonato histórico?

Este fin de semana, la emoción del futbol americano regresó con una primera semana de impacto que dejó entrever lo que nos espera para el resto de la temporada. La campaña actual de la NFL tiene un sabor especial por las grandes posibilidades que tienen los Chiefs de levantar el trofeo Vince Lombardi y convertirse en el primer equipo en ser tricampeón, tras sus victorias en 2022 y 2023 bajo las órdenes de Andy Reid y el liderazgo de Patrick Mahomes.

Para profundizar en el tema, Publimetro consultó a los expertos de ESPN: Ciro Procuna, Kary Correa, John Sutcliffe y Pablo Viruega, quienes compartieron sus opiniones sobre el posible campeonato histórico, los cambios en las reglas y la participación de latinos en la liga.

¿Qué dijeron los especialistas?

En un inicio, Ciro Procuna destacó el sólido trabajo de Kansas City, señalando cómo las decisiones en la selección de jugadores siguen fortaleciendo al equipo, siempre con el objetivo de ganar el campeonato y, en esta temporada, de hacer historia.

“Mientras la dupla de Patrick Mahomes y Andy Reid siga, hay que considerarlos. Travis Kelce sigue en el equipo, y aunque han hecho cambios en la línea ofensiva, Andy Reid ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para reconstruir esa parte clave desde que Mahomes llegó. Además, su gerente general, Brett Veach, ha hecho excelentes selecciones en los últimos años, por lo que es fácil decir que Kansas City sigue siendo el equipo a vencer”, afirmó.

El receptor de los Chiefs de Kansas City Xavier Worthy anota frente al linebacker de los Ravens de Baltimore Malik Harrison en el encuentro de la NFL del jueves 5 de septiembre del 2024. (AP Foto/Charlie Riedel) AP (Charlie Riedel/AP)

Los cuatro analistas también coincidieron al ser cuestionados sobre el cambio de regla que afectará los equipos, asegurando que podría aumentar el interés por la NFL.

“Está muy divertido. La NFL se dio cuenta del menor número de patadas de regreso el año pasado. Están buscando evitar tanta separación entre jugadores. Creo que vamos a tener nuevas estrellas en la liga en el tema de las patadas de kick off. Es algo totalmente nuevo y creo que muy divertido. Le están tratando de sacar jugo a algo que se volvió muy aburrido. Me gusta lo que veo”, comentó Sutcliffe.

Sobre la presencia de las mujeres en la NFL, Kary Correa subrayó la pasión que siempre ha existido, pero que ahora es más evidente gracias al creciente número de seguidoras y practicantes del deporte.

“Las mujeres hemos sido apasionadas del futbol americano desde hace muchos años, lo que pasa es que cada vez nos hacemos notar más. En diferentes medios ya podemos ver mujeres hablando de la NFL y, cada vez más jóvenes. El flag football es una gran palanca para iniciar en este mundo, porque muchas no solo siguen el deporte, lo practican. Hay muchas mujeres apasionadas por el deporte, trabajando en medios y buscando espacios para practicar,” expresó.

Flag Football @COM__México

Finalmente, Pablo Viruega habló sobre las oportunidades de los latinos en la liga y cómo, a veces, el reclutamiento parece más una estrategia de marketing que una verdadera oportunidad.

“Si no has jugado en la NCAA en alguna de sus divisiones, es difícil tener oportunidades, ya que esas universidades no son conocidas en Estados Unidos. No es discriminación, simplemente hay más de 660 programas locales de futbol americano con talento de sobra. Aunque el programa es bueno, a veces juega con las ilusiones de los jóvenes”, concluyó.