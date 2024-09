“Es un sueño hecho realidad”: Pato O’Ward correrá con McLaren el GP de México

El Gran Premio de México 2024 resultará más que especial para los aficionados nacionales, esto luego de que se dio a conocer que Pato O’Ward correrá el McLaren 38 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mediante un video en redes sociales, la escudería inglesa confirmó que el piloto regiomontano conducirá su monoplaza en la práctica 1 que se realizará el viernes 25 de octubre.

“Hola a todos, tengo noticias muy emocionantes para decirles. Estaré con McLaren en el Gran Premio de México, pero esta vez me subiré al coche para la primera práctica libre. No puedo esperar. Es un sueño hecho realidad para mí conducir un coche de Fórmula 1 frente al público de mi país. No puedo agradecer lo suficiente a Zak (Brown), a Andrea (Stella) y a todo el equipo por esta increíble oportunidad”, dijo O’Ward en la grabación.

Esta no será la primera vez que el piloto de 25 años correrá en el Gran circo, pues McLaren ya lo ha requerido en varias ocasiones. Su debut fue en el circuito Yas Marina, durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi, en noviembre de 2022.

Por consecuencia, esta fue la última vez que dos pilotos mexicanos corrieron en Fórmula 1 en un mismo circuito, aunque fue en prácticas libres.

De ahí, habría que remontar al 2016, cuando Checo Pérez era conductor de Force India y Esteban Gutiérrez pertenecía a la parrilla de la escudería Haas.

O’Ward, el quinto que correrá en México

Es importante mencionar que México ha contado con seis pilotos en Fórmula 1 a lo largo de la historia; sin embargo, solo cuatro de ellos han tenido el privilegio de correr en el Circuito de la Magdalena Mixhuca, frente al público tricolor.

Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Esteban Gutiérrez y Sergio Pérez son los cuatro pilotos aztecas que han corrido en nuestro país, siendo Checo el único que ha subido al podio, cuando terminó en tercer lugar en 2022.

Por ende, Pato O’Ward será el quinto conductor mexicano que corra en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la máxima categoría del automovilismo.