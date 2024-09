“No compito para ir al Mundial de tercer portero, mi objetivo es jugar”: Memo Ochoa

Guillermo Ochoa fichó recientemente por el AVS de la liga de Portugal con el objetivo de mantenerse en el radar de la Selección mexicana para jugar el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ochoa no se ve como suplente en el Mundial 2026

Tras ser presentado de forma oficial, el veterano guardameta tuvo una conferencia virtual con medios mexicanos en la que reveló que ya tuvo una conversación con Javier Aguirre.

Incluso, el cancerbero de 39 años dejó en claro que su deseo por asistir a la próxima justa veraniega es un objetivo y no una obsesión, por lo que aseguró que trabaja para ser el titular bajo los tres postes, pues no se ve como suplente.

“Sí, hablé con Javier Aguirre. Fue una plática privada, pero si tuve contacto ya con él. Mi compromiso y mi manera de ver la forma es competir para jugar. No estoy compitiendo para ir de tercero o segundo, voy a luchar hasta donde me alcance”, mencionó.

“En selección la gente sabe lo que puedo dar y no por eso me van a regalar nada. Mi objetivo es pelear y competir por jugar. Mi forma de ver las cosas es, estoy listo, me siento bien, vamos a ver hasta donde me alcanza. Nadie dijo que llegar a un sexto Mundial iba a ser sencillo, lo sé desde el principio. Es un objetivo, no una obsesión, y vamos a competir hasta donde nos dé. Este tipo de competencia es en beneficio de todos. Yo voy a competir siempre por ser el número uno”, añadió.

En ese sentido, Guillermo Ochoa aseguró que la nueva camada de porteros es buena, algo que considera, beneficiará a nivel selección para hacer un Mundial histórico.

“También está Fernando Tapia, los porteros cada vez están jugando más y están en esa etapa donde se están haciendo de la titularidad en sus equipos y están ganando experiencia para madurar. Me parece muy bien. México siempre ha contado con buenos porteros, aquí lo importante es que hay material humano y calidad para defender la playera de México. Lo importante no es quién juegue, sino que podamos competir y hacer un mundial histórico”, sentenció.