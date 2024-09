Muere el fisicoculturista ‘más monstruoso del mundo’

El mundo del fisicoculturismo está de luto después de que se diera a conocer la muerte de Illia Golem, mejor conocido como ‘The Mutant’ o el fisicoculturista más monstruoso del mundo, a la edad de 36 años.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales; sin embargo, no se revelaron las causas del fallecimiento del atleta checo. Aunque algunas hipótesis señaló que se debería la uso de synthol o múltiples anabolizantes.

Golem indicó a lo largo de niño admiraba a Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone. “De niño quería ser como Arnold Schwarzenegger y Stallone en Rambo. Y que la gente al cruzarse conmigo vieran a un monstruo. Quería estar tan fuerte como mis ídolos de Hollywood. En mi pequeño pueblo, se abrió un gimnasio y me apunté. Cuando comencé a entrenar no había Internet ni redes sociales para aprender, me guiaba solo por mis conocimientos en revistas y la ayuda del dueño del gimnasio”, declaró a Men’s Healt.

Una dieta de locura

The Mutant reveló a la misma publicación que su dieta consistía en consumir hasta 16 mil 500 calorías al día, repartidas en siete colaciones, entre las que se encontraba 2.5 kilogramos de carne.

También compartió que se inyectaba hasta 50 unidades de insulina para poder consumir grandes cantidades de comida, con loas que aumentan su masa muscular y su fuerza de una forma más rápida.

El nacido en República Checa, pero que radicaba en Estados Unidos, medía 1.85 metros y llegó a pesar 165 kilos, deseaba que la gente viera un “monstruo” en él.

La comida de Illian Golem