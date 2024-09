‘Yo no dejo el barco’: André Jardine lanza duro mensaje previo al Clásico

Las Águilas del América atraviesan un mal momento en la Liga MX, y André Jardine dedicó un mensaje a los aficionados azulcremas, instándolos a seguir apoyando al equipo y alentándolo para que sigan presentes en el estadio a pesar de la mala racha.

Durante la conferencia de prensa previa al Clásico Nacional, en la que América se enfrentará a Chivas en la fecha 7 del Apertura 2024, el director técnico brasileño lanzó un mensaje contundente a la afición. Jardine expresó que el apoyo es crucial tanto en los buenos como en los malos momentos.

“Que nos apoyen. Es fácil estar en las buenas; el barco estaba lleno de gente en ese entonces, y es bueno. Pero en las malas también hay que mantenerse. Es gratificante ver al equipo apoyado, ya que cuando lo ves dar la vuelta, el sentimiento es mayor. Si dejas de apoyar y luego ves al equipo dar la vuelta, te queda una sensación negativa”, declaró Jardine.

Además, el tominél del equipo de Coapa expresó su inconformidad por la falta de afición en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde en el Clásico Joven se vieron opacados por los seguidores de Cruz Azul durante la derrota 4-1.

“Como aficionado, no dejaba el barco y estaba completamente con ellos, especialmente cuando las cosas no iban bien. Es en esos momentos cuando siento que es necesario estar más unidos, presentes y cantando con fervor. No lo espero, pero lo siento, y creo que valdrá la pena. Es algo especial sentir que estás junto a estos medios”, añadió.

Jugadores piden presencia azulcrema

Por otra parte, el centrocampista Álvaro Fidalgo también se dirigió a la afición y les pidió que los acompañaran durante el partido contra Guadalajara, asegurando que “quedan noches bonitas” en el estadio.

“Fue un cambio grande para todos, tanto para nosotros como para ellos. Nos hemos acostumbrado a un estadio nuevo, y ellos también. Es diferente ir allí que al Azteca, y todos lo extrañamos. Pero estamos seguros de que estarán con nosotros, y nos quedan noches bonitas en ese estadio; es importante estar unidos, afición y equipo”, comentó el español.