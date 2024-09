La vez que André Marín se agarró a golpes con Antonio Rosique

La mañana de este 16 de septiembre se confirmó el fallecimiento del reconocido periodista deportivo André Marín a los 52 años de edad en un hospital de Nuevo León.

Marín, dejó una huella imborrable en el gremio periodístico, iniciando su trayectoria en TV Azteca, donde desafortunadamente tuvo diferencias con varios de sus excompañeros, entre ellos Antonio Rosique.

¿Por qué se pelearon Marín y Rosique?

Fueron Juan Antonio Hernández y Enrique Valdés, productores de la televisora del Ajusco quienes revelaron en el programa Historias Engarzadas que ambos periodistas se agarraron a golpes durante la final del torneo Invierno 99 entre Cruz Azul y Pachuca, la cual se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Venía la final del futbol, Cruz Azul vs. Pachuca, yo a la hora de estar planeando la producción, dijimos si gana Pachuca Toño se va al vestidor, si gana Cruz Azul André Marín se va al vestidor y a Toño le toca el del ganador y el ego de André le estalló y comenzó una animadversión muy absurda”, contó Valdéz en dicho programa.

Incluso, el Torero reveló que se agarraron a golpes en el túnel del inmueble debido a que Marín quería entrevistar a los jugadores del equipo campeón.

“Se liaron prácticamente a golpes en el túnel del estadio y tuvieron la ley del hielo durante mucho tiempo de no hablarse ni dirigirse la mirada durante mucho tiempo” añadió.

Asimismo, Toño Rosique detalló que José Ramón Fernández fue el encargado de ponerle un alto a André Marín, con quien a la fecha mantenía un distanciamiento cada que se encontraban en algún evento.

no busqué ningún enfrentamiento, pero él (André Marín) si lo buscaba y le dije a José Ramón, le puso un alto y se calmó el asunto. A André no le gustó mucho esa parte que a mí me hubiera tocado (el ganador) y se molestó mucho a raíz de eso hubo distanciamiento, vamos a marcas nuestra distancia nos dejamos de hablar un rato”, sentenció.