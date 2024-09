AMLO otorga más de 70 millones de pesos a atletas olímpicos y paralímpicos

Los atletas mexicanos que brillaron en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, fueron recompensados con un estímulo económico por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En un evento que se realizó en el Palacio Nacional, el mandatario federal aplaudió el desempeño de los 174 atletas que conquistaron la capital francesa en ambas justas.

Los medallistas Osmar Olvera, Prisca Awiti, Marco Verde, así como Juan Pablo Cervantes, fueron los representantes de las dos delegaciones para recibir los bonos económicos por parte del gobierno federal.

Para esta ocasión, AMLO otorgó un monto total de 8 millones de pesos repartidos entre los 7 medallistas olímpicos, mientras que el incentivo de los que ganaron presea en Paralímpicos fue de 29 millones, pues cabe recordar que en esta justa se obtuvieron un total de 17 metales: 3 de oro, seis de plata y ocho de bronce.

Además, López Obrador recompensó con 240 mil pesos a cada uno de los deportistas que no subieron al podio; es decir, se repartieron 24 millones entre los 100 atletas olímpicos y 12 millones 720 mil pesos entre los 53 paralímpicos.

Medallistas, agradecidos con el apoyo

En dicha ceremonia, Prisca Awiti, que conquistó la plata en judo, se dijo agradecida por el apoyo del presidente, además de que recalcó su orgullo por representar a México, pues cabe recordar que también cuenta con nacionalidad inglesa y keniana.

“Gracias señor presidente, gracias directora por el apoyo, por buscar las formas de lograr estímulos, por apoyarnos en nuestro desarrollo y darnos los recursos humanos, financieros y materiales para nuestra preparación”, mencionó.

“En este camino no estamos solos, sin el apoyo de nuestras familias, autoridades deportivas, entrenadores y equipo multidisciplinario, estos resultados no habrían sido posibles. Gracias, México, por apoyarnos y darnos la oportunidad de representar a nuestro país en el escenario más grande del deporte. ¡Viva México!”, sentenció entusiasmada .

Al finalizar el evento, Osmar Olvera, quien marcó un hito en la historia del olimpismo nacional, al convertir en el sexto atleta en ganar dos preseas olímpicas en una misma edición, confesó que este bono le motiva para seguir dando lo mejor de sí en futuras competencias.

“Lo recibo muy contento, ver que el trabajo dio frutos y que es recompensado sin duda no solo me motiva a mí, sino a todos y a las futuras generaciones. Creo que esto va a seguir para la próxima administración, sin duda creo que todo va a mejorar. La idea es duplicarlo y ver en qué se puede invertir para hacer crecer ese dinero de cara al futuro, para que cuando me retire esté tranquilo”, señaló ante la prensa.

Asimismo, el clavadista azteca aseguró que, ante la gran cantidad de premios que está recibiendo, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, la fórmula para no perder el piso es el sueño que tiene por ser campeón olímpico.

“Aún no llego al sueño que tengo de ser campeón olímpico, sin duda eso es lo que siempre me va a mantener con los pies en la tierra. Al final esto es momentáneo y cualquiera puede llegar si se lo propone. hay que tener siempre la cabeza fría”, finalizó.