“Yo no me iré a la tumba sin decir lo que sé”: Faitelson advierte a Joserra tras muerte de Marín

Faitelson aseguró que él no se llevará a la tumba lo que sabe.

El gremio del periodismo deportivo en México se cimbró con la lamentable muerte de André Marín la madrugada de este 16 de septiembre por complicaciones médicas, después de un doble trasplante pulmonar.

Tras dicho acontecimiento, en redes sociales resurgieron algunos momentos memorables sobre la carrera del comentarista deportivo, entre ellos la vez que se reconcilió con José Ramón Fernández durante un programa benéfico en 2017.

En aquella ocasión, André Marín dedicó unas palabras a Joserra en las que aseguró que se llevaría a la tumba todo lo que sabe, aunque sin entrar en más detalles, para después infundirse en un abrazo con su exjefe en TV Azteca.

Faitelson lanza fuerte advertencia

En medio del luto por el fallecimiento de Marín Puig, José Ramón Fernández aseguró en una entrevista con Récord que se aprovecharon de su enfermedad en el último trabajo que tuvo en Televisa, pues considera que André debió haber tomado mayor tiempo de reposo antes de regresar a la actividad.

Estas declaraciones causaron molestia en David Faitelson, quien compartió el clip de la entrevista en su perfil de X acompañado de unas palabras en las que menciona que la tiranía y el sinvergüenza no tienen cabida.

Aunque no dio más detalles, el analista de TUDN dejó en claro que pronto explicará todo sobre este tema, afirmando que él no se irá a la tumba sin decir lo que tenga que decir.

“Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir”, escribió.