“Mi novio gana 100 veces más que yo”, la futbolista más popular del mundo se queja de la disparidad salarial

Alisha Lehmann es considerada como la futbolista más popular del mundo y aprovechando esta fama alzó la voz para denunciar la desigualdad salarial que existe entre el balompié varonil y femenil, y puso como ejemplo a su novio Douglas Luiz.

La suiza habló con el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ con el que expresó su frustración debido a la diferencia que hay entre los sueldos de las jugadores y jugadores.

“A todos les gustaría tener el mismo salario. A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo. Hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí”, dijo la delantera.

Lehmann apuntó que hay mucho por hacer, aunque también considera la posibilidad de que nunca se dé la igualdad. “Es algo que me afecta porque soy mujer. Obviamente El camino que tenemos aún queda mucho camino por recorrer porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección”, señaló.

También arremetió contra aquellos que se burlan del futbol femenil, siendo que estamos en el año 2024. “Si alguien viene a mí con chistes sobre el futbol femenino, siempre le pregunto ‘¿alguna vez has visto un partido?’ Probablemente no, porque cuando ves un partido te das cuenta de lo buenas y apasionados que somos. No sé por qué la gente todavía piensa así, estamos en 2024 y tal vez algunos todavía vivan detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé”, apuntó.

Gran popularidad

Alisha Lehmann es una delantera suiza que comenzó su carrera en el BSC YV Frauen de su país, en 2016. Para 2018 dio el salto al West Ham United y tres años después pasó al Everton, en el que tuvo un breve paso para terminar en el Aston Villa, donde se consolidó.

Para la temporada 2024-2025 fue fichada por la Juventus, por lo que muchos se cuestionaban qué pasaría con el noviazgo que tiene con Douglas Luiz, quien también jugaba en el Villa, pero el equipo italiano de igual forma contrató al brasileño.

La joven de 25 años fue ganando popularidad por su talento tanto a nivel de clubes como con su selección y por su belleza. Sin embargo, esta se disparó a partir de un video en el que apareció celebrando un gol al estilo de Cristiano Ronaldo.

Además Lehmann es la futbolista con más seguidores en la red social de Instagram. Actualmente cuenta con 17 millones de seguidores. Mientras que en TIkTok suma 11.3 millones de followers. También cuenta con su propia página para vender su contenido exclusivo, en el cual cobra 10 dólares por un mes o la suscripción anual por 84 dólares.

Pese a su fama, Alisha asegura que ella vive como cualquier persona. “No vivo como una estrella, sino como todos los demás. Cuando la gente te ve en las redes sociales piensan que vives una vida diferente, pero ese no es el caso. Vivo una vida normal. Voy a casa, cocino, Haz las mismas cosas que todos los demás. Por supuesto, es agradable cuando la gente te encuentra en la calle y te dice: “Hola Alisha, ¿cómo estás?”, agregó.