Árbitro confiesa que favoreció a Messi en juego contra México en la Copa América

Un nuevo escándalo sacude al mundo del futbol después de 17 años de la contundente victoria de Argentina sobre México en las semifinales de la Copa América 2007, después de que el árbitro chileno Carlos Chandía confesó públicamente que favoreció a la albiceleste y evitó la expulsión de Lionel Messi durante aquel encuentro.

¿Cuál es el escándalo alrededor de Messi?

En una revelación que conmocionó al futbol, el colegaiado Chandía admitió haber perdonado una infracción que ameritaba una segunda amarilla para Messi y, por ende, su expulsión del partido; a cambio, el astro argentino le prometió su camiseta. “Le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera’. Y no le mostré la amarilla”, reveló el árbitro en una reciente entrevista.

La decisión de Chandía generó una intensa polémica sobre la ética en el arbitraje y la integridad del deporte; si bien Argentina ya ganaba cómodamente por 3-0, la posibilidad de que Messi se hubiera perdido la final del torneo reavivó las críticas hacia decisiones arbitrales que, según muchos, desvirtúan la competencia.

A pesar de la confesión, Chandía aseguró que Messi cumplió su parte del trato al entregarle personalmente su camiseta en el vestuario; “”La camiseta me la fue a dejar al camarín después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá“.

Lionel Messi no fue convocado Getty imágenes (Tim Nwachukwu/Getty Images)

Esta revelación pone en entredicho la imparcialidad del arbitraje en un partido de tanta trascendencia y reabrió el debate sobre la influencia de factores externos en el resultado de los encuentros futbolísticos.

La confesión de Carlos Chandía no solo mancha la imagen del árbitro, sino que también plantea interrogantes sobre la presión que pueden sufrir los encargados de impartir justicia en la cancha en partidos de alto nivel y la necesidad de implementar medidas más rigurosas para garantizar la transparencia y la justicia en el futbol.