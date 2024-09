¡Lo tiene claro! Perro Bermúdez revela que es lo que hará tras su salida de TUDN

El cronista deportivo Enrique Bermúdez sorprendió recientemente al anunciar su desvinculación de TUDN, empresa con la que trabajó durante 47 años. Con su estilo inconfundible y frases icónicas, El Perro se convirtió en un referente de las narraciones deportivas en México, acompañando a los aficionados en algunos de los momentos más importantes del futbol.

Tras su salida de Televisa, múltiples rumores comenzaron a circular sobre los motivos de su adiós de la televisora, pero antes de que estos aumentaran, fue el propio Bermúdez quien aprovechó una entrevista con el Diario Récord para aclarar el asunto y agradecer a la empresa por todo lo vivido.

“Yo le diría a Emilio Azcárraga Milmo y Emilio Azcárraga Jean, gracias, porque en su plataforma pude consolidar una carrera. Muchos dicen que fue extraordinaria, otros dicen que soy chafaldrana, pero en serio, yo no sé, esa es opinión del público. No me considero ni el mejor ni el peor, solo alguien diferente, pero siempre agradeceré a Televisa y Univisión, eso será para toda la vida. Nunca hablaré mal de esas empresas que me cobijaron”, comentó el cronista.

Asimismo, el narrador mencionó que, aunque se despide de Televisa, su pasión por el futbol sigue intacta y está evaluando nuevas oportunidades para continuar ligado al deporte, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.

Perro Bermúdez El narrador mexicano es de los más reconocidos (Instagram)

“Tal vez ya no trabajaría en medios de comunicación importantes, aunque déjame decirte que, tres días después de anunciar mi salida, ya he recibido algunas ofertas, tal vez no para narrar, pero sí para hacer programas, una mesa de polémica o incluso abrir un canal de YouTube. Hay varias opciones… Tengo dos ofertas de México y otra de Estados Unidos, pero no puedo hablar porque estamos en pláticas”, aseguró.

Para finalizar, el cronista señaló que, al no tener nada cerrado, se tomará dos meses para descansar y luego volver al trabajo.