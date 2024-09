Sainz revela cómo fueron los ‘incómodos minutos’ con Checo tras su choque en Bakú

La Fórmula 1 continúa su actividad este fin de semana, y ‘Checo’ Pérez volverá a buscar subirse al podio después de que, durante el GP de Azerbaiyán, un fuerte choque con Carlos Sainz le arrebatara la posibilidad de elevar un trofeo más en el circuito donde se posiciona como piloto histórico.

Tras el accidente entre el mexicano y el español, se generó una gran polémica sobre quién fue el responsable, ya que la FIA no sancionó a ninguno de los dos, considerándolo un “accidente de carrera”.

En declaraciones durante el media day previo al GP de Singapur, el piloto de Ferrari, quien tiene una buena relación con Pérez, habló sobre el mal momento que ambos pasaron tras el aparatoso choque que los dejó sin podio en la penúltima vuelta antes de la bandera a cuadros.

“Estuvimos incómodamente sentados uno al lado del otro durante 20 minutos en el Centro Médico, ambos con un pulsómetro controlando nuestros signos vitales”.

“Nos mirábamos y decíamos: ‘amigo, ¿qué demonios ha pasado ahí?’. Y nos decíamos: ‘no lo sé, pero te juro que no te he hecho nada mal, Checo. No te cerré el paso. No hice nada’, comentó Sainz.

El piloto madrileño de 30 años explicó que durante su conversación con ‘Checo’, ambos no podían creer que se quedaran sin podio, ya que iban por el lugar de Charles Leclerc.

“Estábamos teniendo este diálogo y tratando de analizar lo que pasó, y de repente, después de esos 20 minutos, estábamos como: ‘este deporte es una mierda a veces. ¿Cómo podemos estar aquí y perdernos el podio? Teníamos un podio’.

“Charles estaba luchando con sus neumáticos duros. Probablemente los dos íbamos a ir por él. Y los dos estábamos sentados allí como: ‘¡Cómo demonios nos arreglamos para no terminar en el podio?’ Una vez que nos quitamos los cascos, nos dimos cuenta de que ambos lo habíamos arruinado, y que terminar una carrera así era realmente decepcionante”, finalizó.

¿Cuándo y a qué se corre el GP de Singapur?

Las calles de Singapur se cerrarán este fin de semana para dar paso al Circuito Urbano Marina Bay. Las prácticas libres comenzarán este viernes 20 de septiembre, y finalmente se ondeará la bandera verde el domingo 22 a las 06:00 horas (tiempo del centro de México), donde ‘Checo’ Pérez buscará regresar al podio.