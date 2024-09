Javier Aguirre no descarta a Carlos Vela: “Tiene mucho talento y están las puertas abiertas”

Carlos Vela no juega con la Selección desde 2018

La Selección Mexicana está viviendo un nuevo comienzo bajo el mando de Javier Aguirre, lo que permite que nuevos nombres y viejos conocidos vuelvan a las convocatorias de manera sorpresiva. Uno de los jugadores que más expectativa generan por su posible regreso al Tri es Carlos Vela y sobre eso el estratega rompió el silencio.

En una conferencia de prensa, el nuevo entrenador del representativo nacional se tomó el tiempo de responder a los cuestionamientos sobre un posible llamado para el jugador mexicano, señalando que todos los futbolistas elegibles están siendo investigados y Carlos Vela es uno que tiene las puertas abiertas.

“No le cierro la puerta a nadie. Si son futbolistas mexicanos, vía nacimiento o naturalización, no me fijo en esas cosas, solamente que tengan buen momento, que quieran estar en la Selección, deben tener orgullo”, señaló.

Sobre el regreso de Vela a las canchas luego de un tiempo de inactividad y muchos rumores, el Vasco mostró su felicidad deseándole lo mejor en su nueva etapa con LAFC y ratificando su oportunidad de regresar a vestir la verde en algún momento.

“Me da gusto que Carlos vuelva al futbol, nos ha dado muchas alegrías, tiene mucho talento, ojalá que tenga buen regreso e insisto, están las puertas abiertas”.

¿Carlos Vela piensa en regresar a la Selección Mexicana?

Referente a este tema podemos recordar las palabras dichas por el propio futbolista en su presentación con LAFC, en donde aclaró que es un tema que no tiene en la mente, ya que considera que es momento de dejar a las nuevas generaciones probarse e intentar llevar a lo más alto al representativo.

“Ahora es momento de que haya nuevas generaciones, que tomen ese rol que teníamos en otro momento y lo más importante que ayuden al país a poder pasar a donde nosotros no pudimos. Siempre vamos al mismo lugar y tampoco es que me extrañen mucho”, sentenció.