“Grecia es mucha mafia”: Pizarro asegura que fue víctima de corrupción en AEK

Rodolfo Pizarro regresó al futbol mexicano para unirse a las filas del Mazatlán FC después de un breve paso por el AEK Atenas de Grecia, donde tuvo muy poca actividad pese a que el entrenador, Matías Almeyda, fue el que lo llevó an Europa debido a que coincidieron en Chivas.

¿Por qué jugó muy poco en Grecia?

Tras convertirse en nuevo cañonero, el atacante tamaulipeco reveló en entrevista con Azteca Deportes que se arrepiente de haber ido al balompié helénico, explicando los motivos por los que fue la peor decisión en su carrera profesional.

“Una buena experiencia el haber ido y poder jugar en Europa partidos importantes. En la cuestión que tendría que decir si fue buena o mala, diría que ha sido la peor decisión que he tomado porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta”, confesó.

“Si la tendría que volver a tomar, no la hubiera tomado, sabiendo las cosas que hubieran pasado. Pero son cuestiones de la vida, te hace aprender, valorar las cosas y ahora estoy contento acá”, añadió.

Ya entrando en detalles, Rodolfo Pizarro reconoció que salió del AEK en buenos términos con Almeyda, pero denunció que existe una mafia en el país que le impidió tener más actividad.

“Hasta la fecha terminé de la mejor manera con Matías Almeyda. También muchas veces es parte de la directiva que, a lo mejor, sabes que al final los que mandan son los de arriba. En ese tema, Grecia es mucha mafia por así decirlo, si aquí el país es corrupto, Grecia le da tres vueltas. También creo que pasó mucho por la directiva que la verdad no querían, no tenían confianza, también por ese lado”, sentenció.

Es importante mencionar que Mazatlán FC será el cuarto club de Rodolfo Pizarro en la Liga MX, tras su paso por Pachuca, Chivas y Monterrey, equipos en los que ha salido campeón.