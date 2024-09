Jardine explota contra la regla de menores: “No estamos para formar jugadores de Selección”

El torneo Apertura 2024 trajo consigo una renovación en la Liga MX, en la que nuevas reglas se implementaron con el fin de hacer crecer el nivel del balompié nacional y de paso el de la Selección Mexicana.

Una de las consignas obligadas para este nuevo campeonato es la regla de menores, misma que busca exponer nuevos talentos y así generar opciones para el representativo; sin embargo, la regla parece ser un problema para ciertos equipos que debido a la profundidad de su plantel no han podido cumplir con lo acordado a pesar de ya haber recorrido la primera mitad de la campaña.

Uno de los clubes que presenta este problema es América y sobre ello, André Jardine decidió romper el silencio y exponer su molestia por la imposición de alinear juveniles, ya que le es difícil seleccionar los nombres entre toda su plantilla.

“Tenemos jóvenes importantes, pero con un plantel como el que tenemos es desafiante encontrar espacios porque los futbolistas de jerarquía quieren jugar. De mi parte yo pensaría mejor este tema porque no es muy justo, para algunos no es un dolor de cabeza, pero para otros es un tema que nos ocupa y estamos en una competición donde lo principal es ganar”, comentó.

Asimismo, el estratega rechazó la idea de que la Liga MX tenga como prioridad encontrar jugadores de la Selección porque es algo que no se ve en ninguna otra competencia del mundo, pero a pesar de su molestia trata de cumplir.

“Aquí defendemos los intereses de América, con todo respeto para la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para el Tricolor. Somos uno de los equipos que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores al representativo no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto, pero nos adaptamos para cumplir con este tema”, sentenció.