Hijo del Santo pone fin a su carrera con una espectacular función en la Arena Ciudad de México

Este fin de semana el mundo de la lucha libre vivirá uno de los momentos más nostálgicos en su historia. Así como en muchas ocasiones durante los últimos 42 años, el Hijo del Santo subirá al ring para enamorar a la fanaticada, pero en esta ocasión lo hará para dar inicio a la que será la gira de despedida de su carrera profesional.

Sobre este tema, que se ha encargado de paralizar al mundo, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar en exclusiva con el Hijo del Santo, destacando temas como su sentimiento por dejar atrás una vida en los encordados, que sigue tras su retiro y si hubo algo que le faltara por hacer.

Arrancando por el tema de su decisión, el máximo ídolo del ring reveló que fue algo que se fue posponiendo durante mucho tiempo hasta que parecía inevitable y ahora que lo ha alcanzado lo vive como un duelo por ser el cierre de un ciclo exitoso en su carrera.

“Han sido sentimientos encontrados. Al principio le empecé a dar vueltas y largas a la decisión, pero ahora que es una realidad me entristecí bastante; sin embargo, lo he trabajado internamente y entiendo que siempre hay un principio y un final, ahora hay que decirle adiós al deporte porque no es la misma edad y ahorita que estoy bien me quiero despedir para que la gente me recuerde así en lo alto y no derrotado”, comentó.

Sumado a ello, también hizo énfasis en sus inicios, donde recordó lo difícil que fue arrancar como el Hijo del Santo por todos los cuestionamientos que hubo sobre él y la manera en la que lo superó para forjar su camino y convertirse en ídolo.

“Tuve la bendición de tener como papa al máximo ídolo de la lucha libre mexicana y la oportunidad de que el mismo me diera el permiso de usar el nombre. La verdad no fue fácil porque al inicio había muchas dudas sobre mí, el público no creía y la prensa era cruel conmigo. Eso me dolió, fueron humillaciones y bullying, pero yo fui demostrando que era alguien preparado; poniéndome metas, me gane al público y gane muchos campeonatos en todo el mundo”, aseguró.

Asimismo, el gladiador aceptó que de no llevar el nombre del ‘Hijo del Santo’ su camino hubiera sido diferente, ya que este le abrió muchas puertas, confirmando que hubiera alcanzado el éxito, pero no hubiera sido una leyenda. “Eran dos caminos, fracasar y ser un junior más o ser un digno heredero y mi perseverancia me llevó al camino correcto”.

Sobre su camino en la lucha libre, el enmascarado afirmó que en un balance general su carrera rebasó las expectativas de lo que imaginaba en sus inicios, ya que logró todo lo que soñaba y un poco más “Si tengo enfrente a ese niño o ese joven me sentiría orgulloso porque ese niño cumplió sus sueños y metas. Él rebasó las expectativas de su padre y lo que él mismo pensaba, no hay nada que le haya faltado por hacer”, sentenció.

Finalmente, el Hijo del Santo decidió revelar lo que sigue en su camino tras el retiro, apuntando a que si bien se aleja de los cuadriláteros, la leyenda se mantendrá vigente en otros proyectos de interés para los fanáticos de la lucha libre.

“Yo estoy tranquilo y contento porque voy a dejar el ring, pero no voy a dejar el ambiente y la vida pública. Quiero hacer la bio-serie de mi papá y mía, quiero publicar un libro, me gustaría hacer más cine, lo más reciente que hice fue con Gael García y me encantaría retomarlo con él, voy a seguir como empresario con mi marca, seguiré activo, pero no en un cuadrilátero exponiéndome”, aseguró.