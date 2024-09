Fisicoculturista pierde la vida al ingresar en zona prohibida en China

Liu Can, conocido influencer chino dedicado al fisicoculturismo, lamentablemente perdió la vida a los 27 años de manera trágica tras estar filmando contenido para sus redes sociales en una zona prohibida en China.

El fisicoculturista murió durante un fatal accidente que ocurrió el 5 de septiembre mientras grababa videos en una zona prohibida del distrito de Nanchuan, ubicado en la región de Chongqing, China, la cual es de acceso restringido para turistas.

La triste noticia del fallecimiento del influencer fue dada a conocer por su tío a través de la plataforma Douyin, versión china de la aplicación de entretenimiento TikTok, donde contaba con más de 100 mil seguidores y más de un millón de visualizaciones en el total de sus videos.

“Era un niño muy alegre, simpático y bondadoso, todos lo queríamos mucho (…) Su partida nos llena de tristeza, Realizaremos un funeral de despedida. Gracias a todos los amigos que lo han cuidado y apoyado a lo largo del camino. Que descanses en paz en el cielo. Lo extrañaremos por siempre”, declaró el familiar de Liu Can al diario The Sun.

¿De qué murió Liu Can?

De acuerdo con información proporcionada por su familiar, el aclamado influencer chino quien era dueño de varios gimnasios, murió ahogado en la zona prohibida, famosa por sus increíbles paisajes naturales, la cual es restringida por el peligro que representa para los visitantes.

La noticia causó un gran impacto entre sus seguidores y la comunidad de culturismo, lo que provocó reacciones y un diverso número de despedidas, entre ellas la de su entrenador, Wang Qiangping, quien expresó su admiración por su pupilo.

“Amo a mi aprendiz, espero que tenga buen viaje hasta el final. Liu Can es el más guapo, trabajador y motivador. Realmente no puedo aceptarlo. Llloré todas mis lágrimas”, escribió el mentor de Liu Can.

Además, un amigo del influencer detalló al medio chino Guancha que Liu Can sabia nadar, por lo que posiblemente el accidente ocurrió mientras realizaba tomas al aire libre.