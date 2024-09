“Transformé el coche”: Checo Pérez revela las razones de su resultado en Singapur

El mexicano Sergio Pérez continúa sufriendo los problemas del monoplaza de Red Bull y después de la tercera sesión de prácticas libres no pudo recuperar el ritmo en la clasificación, donde quedó eliminado durante Q2, por lo que arrancará desde la posición 13 en el GP de Singapur.

Los problemas para ‘Checo’ con el RB20 salieron a relucir desde la Q1, donde parecía estar eliminado, ya que a pocos minutos de la finalización de la tanda estaba entre los que quedarían fuera, pero finalmente logró meterse entre los primeros 15 en el último puesto.

Durante la Q2 la situación no mejoró y el originario de Guadalajara no pudo mejorar frente a los tiempos marcados por Haas y Aston Martin, quedando relegado hasta el puesto 13, siendo superado por los Williams de Alex Albon y Franco Colapinto.

¿Qué dijo Checo sobre su clasificación?

En declaraciones para ESPN, el piloto de 34 años detalló que no tuvo control alguno del coche de la escudería austriaca, por lo que no pudo mejorar sus tiempos en ningún sector del circuito de Marina Bay para meterse entre los 10 mejores.

“Será complicado iniciar 13 y minimizar daños para sumar puntos. En set up acabamos parecido Max y yo, y los neumáticos fue la gran diferencia”, declaró Pérez al finalizar la sesión de clasificación.

Por otra parte, el tapatío señaló que durante la Q1 logró mejorar; sin embargo, durante los siguientes minutos en la Q2 buscó elevar el ritmo en pista, lo que terminó estropeando sus mejoras en la etapa previa.

“En la Q1 tenía buena progresión, me sentía cómodo con el auto, pero en recta me fui derecho y perdí dos o tres décimas y en Q2 todo era complicado y no pudimos entrar en la ventana de neumáticos para estar bien, y cambié un token en diferencial y transformé todo el coche, que ahora parecía ir al límite”, sentenció.

¿A qué hora es el GP de Singapur?

La actividad que culminará el décimo octavo Gran Premio de la temporada 2024 de Fórmula 1 iniciará en punto de las 06:00 horas (tiempo del centro de México), donde ‘Checo’ Pérez buscará competir contra McLaren, Ferrari y Mercedes.