“Olvidarme de estos últimos meses”: ‘Checo’ Pérez confiesa que es su peor momento en la Fórmula 1

La temporada 2024 de la Fórmula 1 ha marcado el peor rendimiento para Sergio ‘Checo’ Pérez desde su llegada a Red Bull en 2021, lo que se ha traducido en amenazas de su salida de la escudería durante la pausa de verano y el piloto mexicano ha sufrido estos momentos.

El Gran Premio de Singapur fue otra carrera sin podio para el piloto mexicano, lo que sentenció su quinto mes sin finalizar en las primeras tres posiciones desde abril en China, lo que hoy día pone en alerta las condiciones del RB20 y su desarrollo para el 2025.

En una entrevista para DAZN, el tapatío de 34 años fue cuestionado sobre varios aspectos de su trayectoria dentro de la máxima categoría, donde destacó sobre si podría cambiar algo de su pasado, a lo que respondió que se olvidaría de las últimas carreras.

“La verdad me olvidaría de estos últimos seis meses, han sido duros. Imagínate cuando tienes un coche tan limitante que llegas al fin de semana y sabes que no puedes hacer nada con él. Lo único que estás pensando es que en cualquier momento lo puedes chocar porque no tienes control”.

“Luego la presión mediática que tiene Red Bull, todo el entorno y todo el mundo juzgándote. Creer que ya no eres tan bueno como antes y muchas cosas”, aseguró ‘Checo’.

El antes y después en Red Bull

Por otra parte, el originario de Guadalajara fue cuestionado sobre su mejor y peor momento en la Fórmula 1, asegurando que las memorias que guarda con cariño de su trayectoria son sus carreras ganadas.

“Mejor… yo creo que ganar, sin duda, mis victorias son especiales. Son momentos especiales por los que vives, lo que trabajas todo el fin de semana y, al final, poder celebrar con tu equipo”.

“Peor… este año ha sido complicado. Contar con un auto con las limitaciones que he tenido esta temporada y no poderlo expresar, ¿no? Porque tu compañero de equipo está ganando, le va muy bien y tú cada vez tienes una barrera más grande”, sentenció.

¿Cuándo volverá a correr ‘Checo’?

La máxima categoría del automovilismo tomará un descanso para llegar a su etapa en el continente americano de cara al cierre de temporada. La Fórmula 1 regresará el domingo 20 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, donde se espera que las escuderías demuestren su máximo potencial en la lucha del campeonato.