Martín Anselmi dedicó triunfo de Cruz Azul a su abuela recién fallecida

Liga BBVA MX Apertura 2024 Cruz Azul vs Guadalajara

El encuentro entre Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara fue un vaivén de emociones en el Estadio Ciudad de los Deportes con el triunfo de La Máquina por la mínima en la novena jornada del Apertura 2024, donde Kevin Mier e Ignacio Rivero fueron factor clave en el encuentro.

Además de la victoria que significó mantenerse como los líderes de la Liga MX, se volvió un partido significativo para el estratega argentino no solo por el resultado, sino porque pudo dedicar la victoria a su abuela recién fallecida.

El encuentro estuvo lleno de momentos de oportunidades para el conjunto de la Noria, el cual dominó gran parte del encuentro, teniendo un par de oportunidades a gol durante el primer tiempo, las cuales no pudieron concretar.

Para la segunda mitad, Nacho Rivero se vistió de héroe al minuto 60 con el único gol del partido y, aunque Chivas buscó el empate en repetidas ocasiones, Mier logró evitar goles en su arco.

Las palabras de Anselmi tras la victoria

El timonel del cuadro celeste dijo que es cuestión de tiempo para que el portero de 24 años logre adquirir la experiencia para que se haga de titularidad en el primer equipo.

“Seguramente que con el tiempo lo veremos de manera más constante con su Selección gracias a estas actuaciones”, aseguró.

Además, el exentrenador de Independiente Del Valle de Ecuador y de Unión La Calera de Chile, destacó la estrategia de juego que tuvo el equipo, pero también reconoció que El Rebaño tuvo oportunidades de empatar el encuentro.

“Jugamos bien la pelota, presionamos, aunque tuvimos algunos desajustes en los que permitimos que ellos tuvieran alguna opción. Jugamos un gran primer tiempo. Ya en el segundo hicimos más ajustes, pero con la ventaja ellos crecieron y por momentos nos pudieron igualar”.

Triunfo con dedicatoria

Momentos antes de que la conferencia de prensa concluyera, Martín Anselmi hizo una breve pausa y con voz entrecortada compartió que la victoria de su equipo se lo dedicaba a su abuela, quien falleció este sábado.

“No me quiero emocionar de más, ya lo hice en el vestuario. Fue un día especial porque es cumpleaños de mi madre y hoy perdió a su madre, a mi abuela. Me emocioné porque los muchachos me dedicaron el triunfo y yo se lo dedico a mi abuela”, concluyó.